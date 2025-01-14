https://1prime.ru/20250114/baza-854188137.html

ЦБ отметил рост денежной базы России

ЦБ отметил рост денежной базы России - 14.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 января 2025 года увеличилась до 18,89 триллиона рублей с 18,229 триллиона на 1 декабря 2024 года, сообщил | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:21+0300

2025-01-14T15:21+0300

2025-01-14T15:21+0300

банк россии

денежная база

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 января 2025 года увеличилась до 18,89 триллиона рублей с 18,229 триллиона на 1 декабря 2024 года, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 661 миллиард рублей, или на 3,63%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

https://1prime.ru/20250110/denezhnaya-baza-854114011.html

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денежная база