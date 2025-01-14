https://1prime.ru/20250114/baza-854190951.html
Банк России отметил снижение денежной базы России в широком определении
Банк России отметил снижение денежной базы России в широком определении - 14.01.2025, ПРАЙМ
Банк России отметил снижение денежной базы России в широком определении
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января снизился до 27,958 триллиона рублей с 28,184 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T16:16+0300
2025-01-14T16:16+0300
2025-01-14T16:16+0300
банк россии
денежная база
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января снизился до 27,958 триллиона рублей с 28,184 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 225,4 миллиарда рублей, или на 0,8%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,898 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,995 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (6,858 триллиона рублей).
https://1prime.ru/20250114/baza-854188137.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денежная база
Банк России, денежная база
Банк России отметил снижение денежной базы России в широком определении
ЦБ: денежная база РФ в широком определении в декабре снизилась на 0,8%
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января снизился до 27,958 триллиона рублей с 28,184 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 225,4 миллиарда рублей, или на 0,8%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,898 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,995 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (6,858 триллиона рублей).
ЦБ отметил рост денежной базы России