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Банк России отметил снижение денежной базы России в широком определении

Банк России отметил снижение денежной базы России в широком определении - 14.01.2025, ПРАЙМ

Банк России отметил снижение денежной базы России в широком определении

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января снизился до 27,958 триллиона рублей с 28,184 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T16:16+0300

2025-01-14T16:16+0300

2025-01-14T16:16+0300

банк россии

денежная база

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 января снизился до 27,958 триллиона рублей с 28,184 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 225,4 миллиарда рублей, или на 0,8%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,898 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,995 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (6,858 триллиона рублей).

https://1prime.ru/20250114/baza-854188137.html

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денежная база