Биткоин по-прежнему во власти покупателей

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Вчера вечером первая криптовалюта начала резкое снижение до $89256, однако сегодня утром биткоин восстановился до уровня $95 042.В первой половине дня пару BTC/USDT утащили вниз фьючерсы на индексы SP500 и рост индекса доллара. Давление на фондовый рынок оказали новости о том, что США анонсировали введение новых ограничений на экспорт передовых чипов искусственного интеллекта (ИИ). Новые ограничения ударит по доходам Nvidia, которая значительную часть своих чипов экспортирует в Китай.По итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,01%. Согласно технического анализа, вчерашняя свеча имеет маленькое тело и длинную нижнюю тень, что благоприятно для покупателей. На сегодня у них появились благоприятные условия для прорыва уровня $96500. Успешный пробой очень быстро сменит настроения на рынке и повысит активность покупателей, которые сейчас находятся вне рынка.Биткоину необходимо удержаться на отметках выше $90000. Удержание этой отметки к 25 января откроет биткоину дорогу к важному психологическому уровню $100 000. Участники рынка настроены умеренно оптимистично. Крупные инвесторы продолжают накапливать биткоин, покупатели по-прежнему контролируют рынок. Биткоин снова готов к росту. Уже весной он может достичь уровень $130 000.
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Вчера вечером первая криптовалюта начала резкое снижение до $89256, однако сегодня утром биткоин восстановился до уровня $95 042.
В первой половине дня пару BTC/USDT утащили вниз фьючерсы на индексы SP500 и рост индекса доллара. Давление на фондовый рынок оказали новости о том, что США анонсировали введение новых ограничений на экспорт передовых чипов искусственного интеллекта (ИИ). Новые ограничения ударит по доходам Nvidia, которая значительную часть своих чипов экспортирует в Китай.
По итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,01%. Согласно технического анализа, вчерашняя свеча имеет маленькое тело и длинную нижнюю тень, что благоприятно для покупателей. На сегодня у них появились благоприятные условия для прорыва уровня $96500. Успешный пробой очень быстро сменит настроения на рынке и повысит активность покупателей, которые сейчас находятся вне рынка.
Биткоину необходимо удержаться на отметках выше $90000. Удержание этой отметки к 25 января откроет биткоину дорогу к важному психологическому уровню $100 000. Участники рынка настроены умеренно оптимистично. Крупные инвесторы продолжают накапливать биткоин, покупатели по-прежнему контролируют рынок. Биткоин снова готов к росту. Уже весной он может достичь уровень $130 000.
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