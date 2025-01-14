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Заказы у Boeing в 2024 году упали в 2,6 раза
Заказы у Boeing в 2024 году упали в 2,6 раза - 14.01.2025, ПРАЙМ
Заказы у Boeing в 2024 году упали в 2,6 раза
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам прошлого года получил 569... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:48+0300
2025-01-14T19:48+0300
2025-01-14T19:48+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам прошлого года получил 569 заказов от клиентов на производство лайнеров, что в 2,6 раза меньше показателя предшествовавшего года, следует из релиза компании. В декабре же заказы компании выросли почти втрое в месячном выражении - до 142 самолетов. Кроме того, Boeing в прошлом году поставил покупателям 348 самолетов - на 34% меньше показателя 2023 года. А в прошлом месяце поставки составили 30 лайнеров, что более чем вдвое меньше значения ноября. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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сша, авиастроение, заказы
Экономика, США, авиастроение, заказы
Заказы у Boeing в 2024 году упали в 2,6 раза
Boeing: заказы у компании в 2024 году упали в 2,6 раза, до 569 самолетов
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам прошлого года получил 569 заказов от клиентов на производство лайнеров, что в 2,6 раза меньше показателя предшествовавшего года, следует из релиза компании.
В декабре же заказы компании выросли почти втрое в месячном выражении - до 142 самолетов.
Кроме того, Boeing в прошлом году поставил покупателям 348 самолетов - на 34% меньше показателя 2023 года. А в прошлом месяце поставки составили 30 лайнеров, что более чем вдвое меньше значения ноября.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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