https://1prime.ru/20250114/boeing-854197674.html

Заказы у Boeing в 2024 году упали в 2,6 раза

Заказы у Boeing в 2024 году упали в 2,6 раза - 14.01.2025, ПРАЙМ

Заказы у Boeing в 2024 году упали в 2,6 раза

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам прошлого года получил 569... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T19:48+0300

2025-01-14T19:48+0300

2025-01-14T19:48+0300

экономика

сша

авиастроение

заказы

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам прошлого года получил 569 заказов от клиентов на производство лайнеров, что в 2,6 раза меньше показателя предшествовавшего года, следует из релиза компании. В декабре же заказы компании выросли почти втрое в месячном выражении - до 142 самолетов. Кроме того, Boeing в прошлом году поставил покупателям 348 самолетов - на 34% меньше показателя 2023 года. А в прошлом месяце поставки составили 30 лайнеров, что более чем вдвое меньше значения ноября. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

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сша, авиастроение, заказы