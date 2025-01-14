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Движение большегрузов через "Верхний Ларс" временно закрыли

Движение большегрузов через "Верхний Ларс" временно закрыли - 14.01.2025, ПРАЙМ

Движение большегрузов через "Верхний Ларс" временно закрыли

Движение большегрузного транспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией временно закрыли. Об этом сообщило ФГКУ "Росгранстрой". | 14.01.2025, ПРАЙМ

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россия

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большегрузы

кпп "верхний ларс"

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Движение большегрузного транспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией временно закрыли. Об этом сообщило ФГКУ "Росгранстрой". По данным ведомства, с 21.40 14 января 2025 года временно приостановлено движение для большегрузов через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" до улучшения погодных условий. Уточняется, что о возобновлении движения будет сообщено в официальном Telegram-канале ФГКУ "Росгранстрой".

грузия

кпп "верхний ларс"

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россия, грузия, бизнес, большегрузы, кпп "верхний ларс"