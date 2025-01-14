Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены достигли пика. Британия оказалась на грани энергетического кризиса - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250114/britaniya-854176325.html
Цены достигли пика. Британия оказалась на грани энергетического кризиса
Цены достигли пика. Британия оказалась на грани энергетического кризиса - 14.01.2025, ПРАЙМ
Цены достигли пика. Британия оказалась на грани энергетического кризиса
Запасы газа в Великобритании тревожно низки, и на этом фоне цены на энергию для промышленности достигли пика, пишет The Telegraph UK. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T09:53+0300
2025-01-14T09:53+0300
энергетика
великобритания
электроэнергия
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/94/841249482_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e3f33995635aacb993b70d320b7de51c.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Запасы газа в Великобритании тревожно низки, и на этом фоне цены на энергию для промышленности достигли пика, пишет The Telegraph UK.Домохозяйства платили по 2 миллиона фунтов стерлингов в час за электроэнергию. На фоне январского похолодания национальный оператор энергетической системы (NESO) не смог обеспечить надежные поставки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВеликобритания тратит свыше трех миллиардов фунтов стерлингов в год на импорт электричества из Европы. Цены на электроэнергию в Великобритании почти на 50% выше медианного значения Международного энергетического агентства.Как отмечается, планы правительства лейбористов достичь нулевого уровня выбросов приведут к увеличению использования электроэнергии. Великобритания будет использовать больше электроэнергии для зарядки автомобилей и отопления домов.Пиковый спрос на электроэнергию приблизился к 50 ГВт. Выработка ветряков упала, возникли проблемы с импортом электроэнергии из Европы. NESO запустил газовые электростанции для покрытия дефицита.Сообщалось, что запасов газа в Великобритании хватит всего на 12 дней. При этом французские и немецкие хранилища имеют более длительные запасы.С 2004 по 2021 год цена на промышленную энергию утроилась. Электричество подорожало вдвое только с 2019 года. За этот период было потеряно более 200 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Провальная энергетическая политика нанесла урон домохозяйствам, промышленности и экономике, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20221213/839157972.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/94/841249482_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ab292b917e3e292b0b563f80ed6ec15c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, электроэнергия
Энергетика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, электроэнергия
09:53 14.01.2025
 
Цены достигли пика. Британия оказалась на грани энергетического кризиса

Telegraph: промышленная энергия в Британии стала самой дорогой в мире

© Unsplash/Artem ZhukovУрбанистический вид Лондона, Великобритания
Урбанистический вид Лондона, Великобритания
© Unsplash/Artem Zhukov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Запасы газа в Великобритании тревожно низки, и на этом фоне цены на энергию для промышленности достигли пика, пишет The Telegraph UK.
Домохозяйства платили по 2 миллиона фунтов стерлингов в час за электроэнергию. На фоне январского похолодания национальный оператор энергетической системы (NESO) не смог обеспечить надежные поставки.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Великобритания тратит свыше трех миллиардов фунтов стерлингов в год на импорт электричества из Европы. Цены на электроэнергию в Великобритании почти на 50% выше медианного значения Международного энергетического агентства.
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2022
СМИ: в Великобритании запустят кампанию по экономии энергии
13 декабря 2022, 17:32
Как отмечается, планы правительства лейбористов достичь нулевого уровня выбросов приведут к увеличению использования электроэнергии. Великобритания будет использовать больше электроэнергии для зарядки автомобилей и отопления домов.
Пиковый спрос на электроэнергию приблизился к 50 ГВт. Выработка ветряков упала, возникли проблемы с импортом электроэнергии из Европы. NESO запустил газовые электростанции для покрытия дефицита.
Сообщалось, что запасов газа в Великобритании хватит всего на 12 дней. При этом французские и немецкие хранилища имеют более длительные запасы.
С 2004 по 2021 год цена на промышленную энергию утроилась. Электричество подорожало вдвое только с 2019 года. За этот период было потеряно более 200 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Провальная энергетическая политика нанесла урон домохозяйствам, промышленности и экономике, отмечается в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаВЕЛИКОБРИТАНИЯэлектроэнергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала