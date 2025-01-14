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Цены достигли пика. Британия оказалась на грани энергетического кризиса

Цены достигли пика. Британия оказалась на грани энергетического кризиса - 14.01.2025, ПРАЙМ

Цены достигли пика. Британия оказалась на грани энергетического кризиса

Запасы газа в Великобритании тревожно низки, и на этом фоне цены на энергию для промышленности достигли пика, пишет The Telegraph UK. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T09:53+0300

2025-01-14T09:53+0300

2025-01-14T09:53+0300

энергетика

великобритания

электроэнергия

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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Запасы газа в Великобритании тревожно низки, и на этом фоне цены на энергию для промышленности достигли пика, пишет The Telegraph UK.Домохозяйства платили по 2 миллиона фунтов стерлингов в час за электроэнергию. На фоне январского похолодания национальный оператор энергетической системы (NESO) не смог обеспечить надежные поставки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВеликобритания тратит свыше трех миллиардов фунтов стерлингов в год на импорт электричества из Европы. Цены на электроэнергию в Великобритании почти на 50% выше медианного значения Международного энергетического агентства.Как отмечается, планы правительства лейбористов достичь нулевого уровня выбросов приведут к увеличению использования электроэнергии. Великобритания будет использовать больше электроэнергии для зарядки автомобилей и отопления домов.Пиковый спрос на электроэнергию приблизился к 50 ГВт. Выработка ветряков упала, возникли проблемы с импортом электроэнергии из Европы. NESO запустил газовые электростанции для покрытия дефицита.Сообщалось, что запасов газа в Великобритании хватит всего на 12 дней. При этом французские и немецкие хранилища имеют более длительные запасы.С 2004 по 2021 год цена на промышленную энергию утроилась. Электричество подорожало вдвое только с 2019 года. За этот период было потеряно более 200 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Провальная энергетическая политика нанесла урон домохозяйствам, промышленности и экономике, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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великобритания, электроэнергия