Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/burjatija-854172597.html
В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов
В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов
Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восстановлено после схода 22 вагонов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T02:27+0300
2025-01-14T02:27+0300
бизнес
россия
экономика
тында
новосибирск
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854172597.jpg?1736810830
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восстановлено после схода 22 вагонов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД. Сход 22 порожних вагонов грузового поезда произошел 12 января в 18.24 мск на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). "Четырнадцатого января 2025 года в 01.35 мск полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда. Железнодорожники восстановили 100 метров пути и 200 метров контактной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД. Отмечается, что в результате схода были задержаны пять поездов дальнего следования: №97 Тында - Кисловодск, №98 Кисловодск - Тында, №112 Новосибирск - Тында, №375 Нерюнгри - Новосибирск, № 376 Красноярск - Нерюнгри. В настоящее время принимаются меры по нормализации графика их движения.
тында
новосибирск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, тында, новосибирск, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Тында, НОВОСИБИРСК, МОСКВА, РЖД
02:27 14.01.2025
 
В Бурятии восстановили движение поездов после схода 22 вагонов

Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии восстановили после схода 22 вагонов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии полностью восстановлено после схода 22 вагонов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.
Сход 22 порожних вагонов грузового поезда произошел 12 января в 18.24 мск на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
"Четырнадцатого января 2025 года в 01.35 мск полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда. Железнодорожники восстановили 100 метров пути и 200 метров контактной сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД.
Отмечается, что в результате схода были задержаны пять поездов дальнего следования: №97 Тында - Кисловодск, №98 Кисловодск - Тында, №112 Новосибирск - Тында, №375 Нерюнгри - Новосибирск, № 376 Красноярск - Нерюнгри. В настоящее время принимаются меры по нормализации графика их движения.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТындаНОВОСИБИРСКМОСКВАРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала