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Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму

Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму - 14.01.2025, ПРАЙМ

Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму

Счетная палата России в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, сообщил глава Счетной палаты РФ Борис... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T13:22+0300

2025-01-14T13:22+0300

2025-01-14T13:43+0300

экономика

россия

счетная палата

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Счетная палата России в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, сообщил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук."В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя - мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей", - сказал Ковальчук на расширенной заседании коллегии, приуроченной к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.В 2023 году в казну было возвращено 26 миллиардов рублей, отметил глава Счетной палаты, подчеркнув, что экономический эффект, связанный именно с возвратом денежных средств в бюджеты всех уровней является важнейшим для ведомства показателем."Для сравнения: возвраты 2024 года сопоставимы со всеми возвратами, которые наше ведомство осуществило за последние восемь лет", - рассказал Ковальчук."Общий экономический эффект от нашей работы, это еще один из показателей, превысил 130 миллиардов рублей. Полученные результаты обусловлены в том числе большой работой, которая была проведена в предыдущий период с точки зрения создания фундамента для обеспечения возврата, о котором я сказал, а также внедренными в прошлом году новыми аудиторскими подходами и оптимизацией нашей работы", - добавил глава контрольного ведомства.

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россия, счетная палата