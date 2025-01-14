https://1prime.ru/20250114/byudzhet-854182807.html
Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму
Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму - 14.01.2025, ПРАЙМ
Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму
Счетная палата России в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, сообщил глава Счетной палаты РФ Борис... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:22+0300
2025-01-14T13:22+0300
2025-01-14T13:43+0300
экономика
россия
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/img/77662/50/776625078_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_e2ebc981f482062bc09c2e6b80ee12bb.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Счетная палата России в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, сообщил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук."В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя - мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей", - сказал Ковальчук на расширенной заседании коллегии, приуроченной к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.В 2023 году в казну было возвращено 26 миллиардов рублей, отметил глава Счетной палаты, подчеркнув, что экономический эффект, связанный именно с возвратом денежных средств в бюджеты всех уровней является важнейшим для ведомства показателем."Для сравнения: возвраты 2024 года сопоставимы со всеми возвратами, которые наше ведомство осуществило за последние восемь лет", - рассказал Ковальчук."Общий экономический эффект от нашей работы, это еще один из показателей, превысил 130 миллиардов рублей. Полученные результаты обусловлены в том числе большой работой, которая была проведена в предыдущий период с точки зрения создания фундамента для обеспечения возврата, о котором я сказал, а также внедренными в прошлом году новыми аудиторскими подходами и оптимизацией нашей работы", - добавил глава контрольного ведомства.
https://1prime.ru/20241225/byudzhet-853850965.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77662/50/776625078_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e85f4d5097ba20801788f12e75035979.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, Счетная палата
Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму
Ковальчук: СП РФ в 2024 году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Счетная палата России в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, сообщил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя - мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей", - сказал Ковальчук на расширенной заседании коллегии, приуроченной к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.
В 2023 году в казну было возвращено 26 миллиардов рублей, отметил глава Счетной палаты, подчеркнув, что экономический эффект, связанный именно с возвратом денежных средств в бюджеты всех уровней является важнейшим для ведомства показателем.
"Для сравнения: возвраты 2024 года сопоставимы со всеми возвратами, которые наше ведомство осуществило за последние восемь лет", - рассказал Ковальчук.
"Общий экономический эффект от нашей работы, это еще один из показателей, превысил 130 миллиардов рублей. Полученные результаты обусловлены в том числе большой работой, которая была проведена в предыдущий период с точки зрения создания фундамента для обеспечения возврата, о котором я сказал, а также внедренными в прошлом году новыми аудиторскими подходами и оптимизацией нашей работы", - добавил глава контрольного ведомства.
Силуанов рассказал о формировании бюджета на 2025-2027 годы