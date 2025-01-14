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Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму
Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму - 14.01.2025, ПРАЙМ
Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму
Счетная палата России в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, сообщил глава Счетной палаты РФ Борис... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:22+0300
2025-01-14T13:43+0300
экономика
россия
счетная палата
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Счетная палата России в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, сообщил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук."В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя - мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей", - сказал Ковальчук на расширенной заседании коллегии, приуроченной к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.В 2023 году в казну было возвращено 26 миллиардов рублей, отметил глава Счетной палаты, подчеркнув, что экономический эффект, связанный именно с возвратом денежных средств в бюджеты всех уровней является важнейшим для ведомства показателем."Для сравнения: возвраты 2024 года сопоставимы со всеми возвратами, которые наше ведомство осуществило за последние восемь лет", - рассказал Ковальчук."Общий экономический эффект от нашей работы, это еще один из показателей, превысил 130 миллиардов рублей. Полученные результаты обусловлены в том числе большой работой, которая была проведена в предыдущий период с точки зрения создания фундамента для обеспечения возврата, о котором я сказал, а также внедренными в прошлом году новыми аудиторскими подходами и оптимизацией нашей работы", - добавил глава контрольного ведомства.
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россия, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, Счетная палата
13:22 14.01.2025 (обновлено: 13:43 14.01.2025)
 
Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму

Ковальчук: СП РФ в 2024 году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк!Здание счетной палаты РФ
!Здание счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Счетная палата России в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, сообщил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя - мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей", - сказал Ковальчук на расширенной заседании коллегии, приуроченной к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.
В 2023 году в казну было возвращено 26 миллиардов рублей, отметил глава Счетной палаты, подчеркнув, что экономический эффект, связанный именно с возвратом денежных средств в бюджеты всех уровней является важнейшим для ведомства показателем.
"Для сравнения: возвраты 2024 года сопоставимы со всеми возвратами, которые наше ведомство осуществило за последние восемь лет", - рассказал Ковальчук.
"Общий экономический эффект от нашей работы, это еще один из показателей, превысил 130 миллиардов рублей. Полученные результаты обусловлены в том числе большой работой, которая была проведена в предыдущий период с точки зрения создания фундамента для обеспечения возврата, о котором я сказал, а также внедренными в прошлом году новыми аудиторскими подходами и оптимизацией нашей работы", - добавил глава контрольного ведомства.
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ЭкономикаРОССИЯСчетная палата
 
 
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