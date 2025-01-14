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Дефицит бюджета США в декабре снизился больше прогноза - 14.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Дефицит бюджета США в декабре снизился больше прогноза
Дефицит бюджета США в декабре снизился больше прогноза - 14.01.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в декабре снизился больше прогноза
Дефицит бюджета США в декабре сократился до 86,732 миллиарда долларов с 366,763 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета Министерства финансов страны. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T22:41+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в декабре сократился до 86,732 миллиарда долларов с 366,763 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета Министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 75 миллиардов долларов. В декабре 2023 года был зафиксирован дефицит в размере 129,354 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 3,1% в годовом выражении и составили 541,146 миллиарда долларов, доходы - на 5,8% - до 454,415 миллиарда долларов.
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сша, экономика сша, инфляция в сша
Экономика, США, экономика США, инфляция в США
22:41 14.01.2025
 
Дефицит бюджета США в декабре снизился больше прогноза

Дефицит бюджета США в декабре снизился больше прогноза, до $86,7 млрд

© fotolia.com / BastosКапитолий
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© fotolia.com / Bastos
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в декабре сократился до 86,732 миллиарда долларов с 366,763 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета Министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 75 миллиардов долларов.
В декабре 2023 года был зафиксирован дефицит в размере 129,354 миллиарда долларов.
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 3,1% в годовом выражении и составили 541,146 миллиарда долларов, доходы - на 5,8% - до 454,415 миллиарда долларов.
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