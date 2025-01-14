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В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня - 14.01.2025, ПРАЙМ
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В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня
В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня
Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня был введен на территории Саратовской области с целью ликвидации возгорания в городе Энгельсе, где есть... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:36+0300
2025-01-14T18:37+0300
происшествия
россия
самарская область
энгельс
атака беспилотников
пожар
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САРАТОВ, 14 янв - ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня был введен на территории Саратовской области с целью ликвидации возгорания в городе Энгельсе, где есть повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. По его словам, по итогам заседания оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе было принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания, пояснил глава региона. Ответственным за координацию на месте назначен начальник управления региональной безопасности (правительства области) Юрий Юрин добавил Бусаргин. Ранее он сообщал, что во вторник в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения, а в Саратове открытое горение на промпредприятии ликвидировано.
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россия, самарская область, энгельс, атака беспилотников, пожар, чс
Происшествия, РОССИЯ, Самарская область, ЭНГЕЛЬС, атака беспилотников, пожар, ЧС
18:36 14.01.2025 (обновлено: 18:37 14.01.2025)
 
В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня

В Саратовской области ввели ЧС межмуниципального уровня для ликвидации пожара

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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САРАТОВ, 14 янв - ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня был введен на территории Саратовской области с целью ликвидации возгорания в городе Энгельсе, где есть повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, по итогам заседания оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе было принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания, пояснил глава региона.
Ответственным за координацию на месте назначен начальник управления региональной безопасности (правительства области) Юрий Юрин добавил Бусаргин.
Ранее он сообщал, что во вторник в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения, а в Саратове открытое горение на промпредприятии ликвидировано.
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
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ПроисшествияРОССИЯСамарская областьЭНГЕЛЬСатака беспилотниковпожарЧС
 
 
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