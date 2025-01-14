https://1prime.ru/20250114/deystviya-854197380.html
Путин призвал комиссию по ликвидации ЧС с мазутом к активным действиям
Путин призвал комиссию по ликвидации ЧС с мазутом к активным действиям - 14.01.2025, ПРАЙМ
Путин призвал комиссию по ликвидации ЧС с мазутом к активным действиям
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:44+0300
2025-01-14T19:44+0300
2025-01-14T19:44+0300
происшествия
россия
черное море
крым
кубань
мазут
чс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853797659_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_134d0793ccf168ab82b2df2a449e683a.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в Черном море. Глава государства попросил правительство РФ активно взаимодействовать с регионами. Российский лидер отметил, что очень важно оценивать полученные результаты, исходя из мнения людей. Это в полной мере относится и к работе по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе. "Жду здесь активных действий от созданной правительством комиссии. Знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", — сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он также поблагодарил волонтеров за работу по очистке берегов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
https://1prime.ru/20250114/skala-854181468.html
черное море
крым
кубань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853797659_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_401ab7e1e7b8d5b66c89c2e197077cca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, крым, кубань, мазут, чс
Происшествия, РОССИЯ, Черное море, КРЫМ, КУБАНЬ, МАЗУТ, ЧС
Путин призвал комиссию по ликвидации ЧС с мазутом к активным действиям
Путин заявил, что ждет активных действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в Черном море. Глава государства попросил правительство РФ активно взаимодействовать с регионами.
Российский лидер отметил, что очень важно оценивать полученные результаты, исходя из мнения людей. Это в полной мере относится и к работе по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.
"Жду здесь активных действий от созданной правительством комиссии. Знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", — сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Он также поблагодарил волонтеров за работу по очистке берегов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
МЧС предупредило об угрозе обрушения скалы у места разлива мазута в море