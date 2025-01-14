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Путин призвал комиссию по ликвидации ЧС с мазутом к активным действиям - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал комиссию по ликвидации ЧС с мазутом к активным действиям
Путин призвал комиссию по ликвидации ЧС с мазутом к активным действиям - 14.01.2025, ПРАЙМ
Путин призвал комиссию по ликвидации ЧС с мазутом к активным действиям
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:44+0300
2025-01-14T19:44+0300
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в Черном море. Глава государства попросил правительство РФ активно взаимодействовать с регионами. Российский лидер отметил, что очень важно оценивать полученные результаты, исходя из мнения людей. Это в полной мере относится и к работе по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе. "Жду здесь активных действий от созданной правительством комиссии. Знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", — сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он также поблагодарил волонтеров за работу по очистке берегов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
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россия, черное море, крым, кубань, мазут, чс
Происшествия, РОССИЯ, Черное море, КРЫМ, КУБАНЬ, МАЗУТ, ЧС
19:44 14.01.2025
 
Путин призвал комиссию по ликвидации ЧС с мазутом к активным действиям

Путин заявил, что ждет активных действий от комиссии по ликвидации ЧС с мазутом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута в Черном море. Глава государства попросил правительство РФ активно взаимодействовать с регионами.
Российский лидер отметил, что очень важно оценивать полученные результаты, исходя из мнения людей. Это в полной мере относится и к работе по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.
"Жду здесь активных действий от созданной правительством комиссии. Знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", — сказал Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Он также поблагодарил волонтеров за работу по очистке берегов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
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ПроисшествияРОССИЯЧерное мореКРЫМКУБАНЬМАЗУТЧС
 
 
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