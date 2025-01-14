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В Кремле указали на значение подписания договора о партнерстве с Ираном - 14.01.2025, ПРАЙМ
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В Кремле указали на значение подписания договора о партнерстве с Ираном
В Кремле указали на значение подписания договора о партнерстве с Ираном - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле указали на значение подписания договора о партнерстве с Ираном
Для России имеет большое значение подписание подготовленного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран, заявил... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T11:47+0300
2025-01-14T11:47+0300
россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Для России имеет большое значение подписание подготовленного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На 17 января запланирован визит в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана. Ожидается, что президент России Владимир Путин со своим иранским коллегой после переговоров подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве."Подписание этого договора - это очень важная составляющая предстоящего визита господина Пезешкиана, для нас это очень важное событие, придаем этому большое значение", - подчеркнул представитель Кремля.
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россия, иран, владимир путин
РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
11:47 14.01.2025
 
В Кремле указали на значение подписания договора о партнерстве с Ираном

Песков: Россия придает большое значение подписанию договора о стратпартнерстве с Ираном

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Для России имеет большое значение подписание подготовленного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На 17 января запланирован визит в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана. Ожидается, что президент России Владимир Путин со своим иранским коллегой после переговоров подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Подписание этого договора - это очень важная составляющая предстоящего визита господина Пезешкиана, для нас это очень важное событие, придаем этому большое значение", - подчеркнул представитель Кремля.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией
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