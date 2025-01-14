https://1prime.ru/20250114/dogovor-854183874.html

Лавров назвал особенности договора между Россией и Ираном

Лавров назвал особенности договора между Россией и Ираном - 14.01.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал особенности договора между Россией и Ираном

Договор о всеобъемлющем партнерстве, который готовится к подписанию в Москве президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом, не направлен... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T13:48+0300

2025-01-14T13:48+0300

2025-01-14T13:48+0300

иран

россия

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем партнерстве, который готовится к подписанию в Москве президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом, не направлен против какого-либо другого государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.По словам главы российской дипломатии, документ нацелен на то, чтобы укреплять способности Москвы и Тегерана в разных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, а также решать социальные вопросы и надежно обеспечивать обороноспособность.Путин и Пезешкиан в ходе визита иранского президента подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

https://1prime.ru/20250114/peregovory-854181007.html

иран

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, россия, сергей лавров, владимир путин