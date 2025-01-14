https://1prime.ru/20250114/dogovor-854183874.html
Лавров назвал особенности договора между Россией и Ираном
Лавров назвал особенности договора между Россией и Ираном - 14.01.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал особенности договора между Россией и Ираном
Договор о всеобъемлющем партнерстве, который готовится к подписанию в Москве президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом, не направлен... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:48+0300
2025-01-14T13:48+0300
2025-01-14T13:48+0300
иран
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сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем партнерстве, который готовится к подписанию в Москве президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом, не направлен против какого-либо другого государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.По словам главы российской дипломатии, документ нацелен на то, чтобы укреплять способности Москвы и Тегерана в разных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, а также решать социальные вопросы и надежно обеспечивать обороноспособность.Путин и Пезешкиан в ходе визита иранского президента подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://1prime.ru/20250114/peregovory-854181007.html
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иран, россия, сергей лавров, владимир путин
ИРАН, РОССИЯ, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров назвал особенности договора между Россией и Ираном
Лавров: договор России и Ирана не направлен против какой-либо другой страны
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем партнерстве, который готовится к подписанию в Москве президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом, не направлен против какого-либо другого государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
По словам главы российской дипломатии, документ нацелен на то, чтобы укреплять способности Москвы и Тегерана в разных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, а также решать социальные вопросы и надежно обеспечивать обороноспособность.
Путин и Пезешкиан в ходе визита иранского президента подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Переговоры Путина с президентом Ирана состоятся в Кремле