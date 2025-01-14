https://1prime.ru/20250114/domeny-854194084.html

В Координационном центре оценили работу доменов .RU и .РФ на фоне сбоя

В Координационном центре оценили работу доменов .RU и .РФ на фоне сбоя - 14.01.2025, ПРАЙМ

В Координационном центре оценили работу доменов .RU и .РФ на фоне сбоя

Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T18:02+0300

2025-01-14T18:02+0300

2025-01-14T18:13+0300

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов. "По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев", - говорится в сообщении центра. Ранее во вторник произошел сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются. В частности, согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.

https://1prime.ru/20250114/operatory-854193956.html

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