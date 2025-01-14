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В Координационном центре оценили работу доменов .RU и .РФ на фоне сбоя - 14.01.2025, ПРАЙМ
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В Координационном центре оценили работу доменов .RU и .РФ на фоне сбоя
В Координационном центре оценили работу доменов .RU и .РФ на фоне сбоя - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Координационном центре оценили работу доменов .RU и .РФ на фоне сбоя
Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:02+0300
2025-01-14T18:13+0300
происшествия
россия
интернет
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов. "По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев", - говорится в сообщении центра. Ранее во вторник произошел сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются. В частности, согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.
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Новости
ru-RU
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россия, интернет
Происшествия, РОССИЯ, интернет
18:02 14.01.2025 (обновлено: 18:13 14.01.2025)
 
В Координационном центре оценили работу доменов .RU и .РФ на фоне сбоя

Координационный центр: инфраструктура доменов .RU и .РФ работает без сбоев

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист
IT-специалист - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов.
"По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев", - говорится в сообщении центра.
Ранее во вторник произошел сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются. В частности, согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.
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