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ГД одобрила право Соцфонда устанавливать региональные доплаты к пенсии

ГД одобрила право Соцфонда устанавливать региональные доплаты к пенсии - 14.01.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила право Соцфонда устанавливать региональные доплаты к пенсии

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о передаче Соцфонду России (СФР) полномочий по установлению и выплате региональной... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:46+0300

2025-01-14T14:46+0300

2025-01-14T14:46+0300

россия

госдума

соцфонд

пенсии

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о передаче Соцфонду России (СФР) полномочий по установлению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии. Сейчас СФР предоставляет гражданам федеральные доплаты, если прожиточный минимум в конкретном регионе ниже, чем в целом по стране. Если он выше, местные органы соцзащиты назначают региональные надбавки, а расходы покрывают из федерального бюджета. Законопроект внес в Госдуму кабмин РФ в октябре 2024 года. Член комитета по соцполитике Екатерина Стенякина пояснила РИА Новости, что этим документом его авторы предусматривают возможность передачи полномочий субъекта РФ по установлению и выплате региональных социальных доплат СФР пенсионного и социального страхования РФ на основании соглашений, заключенных между высшим исполнительным органом субъекта РФ и СФР в порядке, установленном правительством России. Она также отметила, что в этих случаях указанная доплата к пенсии будут производить территориальные органы СФР в порядке, определяемом кабмином, по аналогии с установлением и выплатой федеральной социальной доплатой к пенсии. При этом если финансовое обеспечение такой выплаты осуществляется только за счет собственных средств органа исполнительной власти субъекта РФ, он будет вправе определять условия ее установления и выплаты, а также размер данной доплаты, подчеркнула парламентарий.

https://1prime.ru/20250108/rossija-854071328.html

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россия, госдума, соцфонд, пенсии