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ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт чипов для ИИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
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ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт чипов для ИИ
ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт чипов для ИИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт чипов для ИИ
Еврокомиссия обеспокоена объявленными США ограничениями на экспорт наиболее продвинутых чипов для технологии искусственного интеллекта, затрагивающими в том... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T02:09+0300
2025-01-14T02:09+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия обеспокоена объявленными США ограничениями на экспорт наиболее продвинутых чипов для технологии искусственного интеллекта, затрагивающими в том числе ряд стран и компаний в Европе, говорится в заявлении ЕК. В понедельник министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона "Мы обеспокоены принятыми в США мерами, которые ограничивают для ряда стран Евросоюза и их компаний доступ к экспорту продвинутых чипов для искусственного интеллекта", - говорится в заявлении Еврокомиссии. В ЕК сообщили, что уже обсудили этот вопрос с действующей администрацией США и намерены также рассмотреть его с будущей администрацией Дональда Трампа. Ранее с критикой данного решения США выступил Китай.
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мировая экономика, сша, брюссель, европа, дональд трамп, ек, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕК, ЕС
02:09 14.01.2025
 
ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт чипов для ИИ

ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт продвинутых чипов для ИИ

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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия обеспокоена объявленными США ограничениями на экспорт наиболее продвинутых чипов для технологии искусственного интеллекта, затрагивающими в том числе ряд стран и компаний в Европе, говорится в заявлении ЕК.
В понедельник министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона
"Мы обеспокоены принятыми в США мерами, которые ограничивают для ряда стран Евросоюза и их компаний доступ к экспорту продвинутых чипов для искусственного интеллекта", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
В ЕК сообщили, что уже обсудили этот вопрос с действующей администрацией США и намерены также рассмотреть его с будущей администрацией Дональда Трампа.
Ранее с критикой данного решения США выступил Китай.
 
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