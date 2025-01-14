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ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт чипов для ИИ
ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт чипов для ИИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт чипов для ИИ
Еврокомиссия обеспокоена объявленными США ограничениями на экспорт наиболее продвинутых чипов для технологии искусственного интеллекта, затрагивающими в том... | 14.01.2025, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия обеспокоена объявленными США ограничениями на экспорт наиболее продвинутых чипов для технологии искусственного интеллекта, затрагивающими в том числе ряд стран и компаний в Европе, говорится в заявлении ЕК.
В понедельник министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона
"Мы обеспокоены принятыми в США мерами, которые ограничивают для ряда стран Евросоюза и их компаний доступ к экспорту продвинутых чипов для искусственного интеллекта", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
В ЕК сообщили, что уже обсудили этот вопрос с действующей администрацией США и намерены также рассмотреть его с будущей администрацией Дональда Трампа.
Ранее с критикой данного решения США выступил Китай.
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Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕК, ЕС
ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт чипов для ИИ
ЕК обеспокоена ограничениями США на экспорт продвинутых чипов для ИИ
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия обеспокоена объявленными США ограничениями на экспорт наиболее продвинутых чипов для технологии искусственного интеллекта, затрагивающими в том числе ряд стран и компаний в Европе, говорится в заявлении ЕК.
В понедельник министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона
"Мы обеспокоены принятыми в США мерами, которые ограничивают для ряда стран Евросоюза и их компаний доступ к экспорту продвинутых чипов для искусственного интеллекта", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
В ЕК сообщили, что уже обсудили этот вопрос с действующей администрацией США и намерены также рассмотреть его с будущей администрацией Дональда Трампа.
Ранее с критикой данного решения США выступил Китай.