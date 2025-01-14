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Эксперт рассказала, как мошенники используют изображения для дипфейков

Эксперт рассказала, как мошенники используют изображения для дипфейков - 14.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как мошенники используют изображения для дипфейков

В мире появляются люди, которые готовы работать моделями для мошеннических дипфейков - они предоставляют злоумышленникам свои изображения и голос для... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T03:51+0300

2025-01-14T03:51+0300

2025-01-14T03:51+0300

москва

китай

visionlabs

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В мире появляются люди, которые готовы работать моделями для мошеннических дипфейков - они предоставляют злоумышленникам свои изображения и голос для использования в дипфейк-атаках, рассказала РИА Новости руководитель портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина. "Молодые люди, которые зарабатывали финансовым мошенничеством, начали предоставлять свои данные – изображение лица и голос – для использования в дипфейк-атаках. Первые такие объявления появились в Китае. В 2024 году молодая женщина разместила объявление о поиске работы дипфейк-моделью. В своей анкете она упомянула большой опыт участия в инвестиционных мошеннических схемах", - сказала Дешкина. Обычно дипфейк-модели предоставляют свои данные для того, чтобы создавать виртуальных персонажей в фильмах, рекламе и видеоиграх. Однако мошенники используют эти данные для обмана пользователей, и самая распространенная атака с помощью дипфейков - использование технологии синхронизации губ, когда движения губ изменяются на видео для того, чтоб они совпадали с другим текстом для создания иллюзии настоящей речи. Также эксперт рассказала о случаях сговора с мошенниками - люди добровольно отдают изображения лица и документы, а злоумышленники получают доступ к застрахованным счетам и крадут с них деньги. Часть "добычи" переходит к тому, кто предоставил свои данные. "Кроме того, злоумышленники часто "кочуют" из одной сферы в другую. Например, при помощи системы распознавания лиц были пресечены многочисленные попытки финансового мошенничества со стороны людей, которые ранее попадались на кражах в магазинах", - добавила Дешкина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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москва, китай, visionlabs