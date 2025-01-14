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Эксперт рассказал, кто мог атаковать станцию "Турецкого потока" - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, кто мог атаковать станцию "Турецкого потока"
Эксперт рассказал, кто мог атаковать станцию "Турецкого потока" - 14.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кто мог атаковать станцию "Турецкого потока"
Атака на станцию "Турецкого потока" была, скорее всего, реализована небольшой группой ВСУ в координации с британским спецназом, заявил РИА Новости турецкий... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T05:45+0300
2025-01-14T05:45+0300
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АНКАРА, 14 янв – ПРАЙМ. Атака на станцию "Турецкого потока" была, скорее всего, реализована небольшой группой ВСУ в координации с британским спецназом, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Киевский режим 11 января предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты, сообщили в Минобороны РФ. "В то время, когда технические детали встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовятся, а война находилась в завершающей стадии, подобные действия не были неожиданными. Конечно, некоторые иностранные игроки продолжают стратегию продолжения конфликта. Как известно, на стамбульских мирных переговорах была достигнута принципиальная договоренность о мирном соглашении, однако затем Украина запретила переговоры по совету тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Страны-члены Европейского союза полностью поддержали стамбульский процесс. В настоящее время страны ЕС не так заинтересованы в продолжении войны, как Лондон", - заявил Озер. По его словам, атака ВСУ на станцию "Турецкого потока", скорее всего, "была осуществлена ​​небольшой группой внутри украинской армии" и "подобные спецоперации обычно координируются британским спецназом SAS". "Очевидно, что атака не принесет пользы киевской администрации, а новая американская администрация поставила прекращение войны в качестве приоритета", - заключил он.
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россия, мировая экономика, рф, анапа, краснодарский край, владимир путин, дональд трамп, борис джонсон, всу, минобороны рф, ес, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, АНАПА, Краснодарский край, Владимир Путин, Дональд Трамп, Борис Джонсон, ВСУ, Минобороны РФ, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
05:45 14.01.2025
 
Эксперт рассказал, кто мог атаковать станцию "Турецкого потока"

Политолог Озер: атака на "Турецкий поток" могла быть реализована группой ВСУ

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АНКАРА, 14 янв – ПРАЙМ. Атака на станцию "Турецкого потока" была, скорее всего, реализована небольшой группой ВСУ в координации с британским спецназом, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Киевский режим 11 января предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты, сообщили в Минобороны РФ.
"В то время, когда технические детали встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовятся, а война находилась в завершающей стадии, подобные действия не были неожиданными. Конечно, некоторые иностранные игроки продолжают стратегию продолжения конфликта. Как известно, на стамбульских мирных переговорах была достигнута принципиальная договоренность о мирном соглашении, однако затем Украина запретила переговоры по совету тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Страны-члены Европейского союза полностью поддержали стамбульский процесс. В настоящее время страны ЕС не так заинтересованы в продолжении войны, как Лондон", - заявил Озер.
По его словам, атака ВСУ на станцию "Турецкого потока", скорее всего, "была осуществлена ​​небольшой группой внутри украинской армии" и "подобные спецоперации обычно координируются британским спецназом SAS".
"Очевидно, что атака не принесет пользы киевской администрации, а новая американская администрация поставила прекращение войны в качестве приоритета", - заключил он.
 
ЭнергетикаРОССИЯМировая экономикаРФАНАПАКраснодарский крайВладимир ПутинДональд ТрампБорис ДжонсонВСУМинобороны РФЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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