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Эксперты рассказали, у кого выросли зарплатные предложения

Эксперты рассказали, у кого выросли зарплатные предложения - 14.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, у кого выросли зарплатные предложения

Больше всего медианные предложения работодателей по уровню заработных плат в 2024 году выросли у экспертов, оценивающих качество выпускаемой продукции на... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T05:27+0300

2025-01-14T05:27+0300

2025-01-14T05:27+0300

экономика

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москва

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Больше всего медианные предложения работодателей по уровню заработных плат в 2024 году выросли у экспертов, оценивающих качество выпускаемой продукции на предприятии, и у поваров - более чем на четверть, сообщили РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". "Наибольший рост медианных зарплатных предложений за год отмечается у контролеров ОТК +28% - 57,5 тысячи рублей, у поваров +27% - 57 тысяч рублей, у товароведов +25% - 59,8 тысячи рублей, у мерчандайзеров +25% - 50 тысяч рублей, у супервайзеров +23% - 80 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Чаще всего зарплатные предложения увеличивались из-за нехватки соискателей, а рост наблюдался во всех регионах и почти во всех профессиональных сферах и даже в ритейле. Исследователи считают, что в 2025 году может быть снижение числа вакансий по причине невозможности повышения зарплат, однако у больших компаний останутся резервы для этих целей. При этом, по их мнению, маловероятно, что в 2025 году сохранятся такие же темпы роста зарплат, как в 2024 году. Аналитики также отметили и другие сферы, где выросли зарплатные предложения. Так, у парикмахеров и у продавцов-консультантов они увеличились на 21%, а у менеджеров по продажам - на 18%. Также, рост медианных зарплатных предложений наблюдается у специалистов по подбору персонала - 17% и у менеджеров по продажам - 18%. Кроме того, в сфере здравоохранения рост заметен у медсестер - на 13%. Исследователи ожидают также, что в 2025 году работодатели будут чаще мотивировать соискателей более гибкими программами ДМС, бесплатными обедами или завтраками, гибридным графиком работы, а также широким спектром услуг от юридических консультаций до составления астрологических прогнозов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , промышленность, москва