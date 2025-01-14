https://1prime.ru/20250114/elektroenergiya-854190793.html
Выработка электроэнергии в ЕЭС России в 2024 году выросла на 2,9%
Выработка электроэнергии в ЕЭС России в 2024 году выросла на 2,9% - 14.01.2025, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в ЕЭС России в 2024 году выросла на 2,9%
Электростанции единой энергосистемы (ЕЭС) России в 2024 году увеличили выработку на 2,9%, до 1,18 триллиона кВт.ч, следует из материалов к пресс-конференции... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T16:11+0300
2025-01-14T16:11+0300
2025-01-14T16:11+0300
энергетика
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Электростанции единой энергосистемы (ЕЭС) России в 2024 году увеличили выработку на 2,9%, до 1,18 триллиона кВт.ч, следует из материалов к пресс-конференции председателя правления Системного оператора (СО ЕЭС) Федора Опадчего. "Электростанции ЕЭС России в 2024 году выработали 1 180,6 миллиарда кВт.ч, что на 2,9% больше фактической выработки 2023 года", - говорится в материалах. Отмечается, что основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России несли тепловые электростанции, выработка которых была на 3,6% больше, чем в 2023 году. Выработка гидроэлектростанций выросла на 4,9%, солнечных - на 9,6%, ветряных - на 27,3%. Доля ТЭС в общей выработке составила 57,3%, ГЭС - 17,3%, АЭС - 18,2%, электростанций промпредприятий - 6,1%, СЭС и ВЭС - 0,3% и 0,7% соответственно.При этом потребление электроэнергии в России в 2024 году выросло на 3,1% - до 1,19 триллиона кВт.ч."Электропотребление у нас очень сильно выросло: в прошлом году абсолютная цифра 3,1%", - сказал Опадчий.В материалах указано, что потребление электроэнергии в России в целом в 2024 году "составило 1191,7 миллиарда кВт.ч."Только в единой энергосистеме России энергопотребление составило 1,174 триллиона кВт.ч., что также на 3,1% больше, чем годом ранее."По Югу у нас 4,9% годовой рост (потребления в 2024 году – ред.), Сибирь - тоже 4,9%, ОЭС (объединенная энергосистема - ред.) Востока - 5%. Это абсолютные цифры. И соответственно, это определяет те регионы, где у нас зоны перспективного дефицита", - добавил Опадчий.
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со еэс, электроэнергия
Энергетика, СО ЕЭС, электроэнергия
Выработка электроэнергии в ЕЭС России в 2024 году выросла на 2,9%
СО ЕЭС: выработка электроэнергии в ЕЭС России в 2024 году выросла на 2,9%
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Электростанции единой энергосистемы (ЕЭС) России в 2024 году увеличили выработку на 2,9%, до 1,18 триллиона кВт.ч, следует из материалов к пресс-конференции председателя правления Системного оператора (СО ЕЭС) Федора Опадчего.
"Электростанции ЕЭС России в 2024 году выработали 1 180,6 миллиарда кВт.ч, что на 2,9% больше фактической выработки 2023 года", - говорится в материалах.
Отмечается, что основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России несли тепловые электростанции, выработка которых была на 3,6% больше, чем в 2023 году. Выработка гидроэлектростанций выросла на 4,9%, солнечных - на 9,6%, ветряных - на 27,3%.
В "Интер РАО" спрогнозировали экспорт электроэнергии из России в 2024 году
Доля ТЭС в общей выработке составила 57,3%, ГЭС - 17,3%, АЭС - 18,2%, электростанций промпредприятий - 6,1%, СЭС и ВЭС - 0,3% и 0,7% соответственно.
При этом потребление электроэнергии в России в 2024 году выросло на 3,1% - до 1,19 триллиона кВт.ч.
"Электропотребление у нас очень сильно выросло: в прошлом году абсолютная цифра 3,1%", - сказал Опадчий.
В материалах указано, что потребление электроэнергии в России в целом в 2024 году "составило 1191,7 миллиарда кВт.ч."
Только в единой энергосистеме России энергопотребление составило 1,174 триллиона кВт.ч., что также на 3,1% больше, чем годом ранее.
"По Югу у нас 4,9% годовой рост (потребления в 2024 году – ред.), Сибирь - тоже 4,9%, ОЭС (объединенная энергосистема - ред.) Востока - 5%. Это абсолютные цифры. И соответственно, это определяет те регионы, где у нас зоны перспективного дефицита", - добавил Опадчий.