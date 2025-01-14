Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250114/energopotreblenie-854194200.html
Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году
Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году
Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) прогнозирует, что энергопотребление в России в наступившем году вырастет на 3% по сравнению с 2024... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:08+0300
2025-01-14T18:08+0300
энергетика
россия
еэс
энергопотребление в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) прогнозирует, что энергопотребление в России в наступившем году вырастет на 3% по сравнению с 2024 годом и составит 1,23 триллиона кВт.ч, рассказали в организации. "По России прогноз на 2025 год - 1 226,2 миллиарда кВт.ч, что на 3% выше 2024 года", - сообщили журналистам в СО ЕЭС.
https://1prime.ru/20250114/sanktsii-854180832.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, еэс, энергопотребление в россии
Энергетика, РОССИЯ, ЕЭС, энергопотребление в России
18:08 14.01.2025
 
Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году

СО ЕЭС: энергопотребление в России в 2025 г вырастет на 3%, до 1,23 трлн кВт.ч

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) прогнозирует, что энергопотребление в России в наступившем году вырастет на 3% по сравнению с 2024 годом и составит 1,23 триллиона кВт.ч, рассказали в организации.
"По России прогноз на 2025 год - 1 226,2 миллиарда кВт.ч, что на 3% выше 2024 года", - сообщили журналистам в СО ЕЭС.
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии
12:20
 
ЭнергетикаРОССИЯЕЭСэнергопотребление в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала