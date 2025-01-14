https://1prime.ru/20250114/energopotreblenie-854194200.html

Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году

Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ

Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году

Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) прогнозирует, что энергопотребление в России в наступившем году вырастет на 3% по сравнению с 2024... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T18:08+0300

2025-01-14T18:08+0300

2025-01-14T18:08+0300

энергетика

россия

еэс

энергопотребление в россии

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) прогнозирует, что энергопотребление в России в наступившем году вырастет на 3% по сравнению с 2024 годом и составит 1,23 триллиона кВт.ч, рассказали в организации. "По России прогноз на 2025 год - 1 226,2 миллиарда кВт.ч, что на 3% выше 2024 года", - сообщили журналистам в СО ЕЭС.

https://1prime.ru/20250114/sanktsii-854180832.html

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россия, еэс, энергопотребление в россии