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Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году
Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году
Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) прогнозирует, что энергопотребление в России в наступившем году вырастет на 3% по сравнению с 2024... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:08+0300
2025-01-14T18:08+0300
2025-01-14T18:08+0300
энергетика
россия
еэс
энергопотребление в россии
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) прогнозирует, что энергопотребление в России в наступившем году вырастет на 3% по сравнению с 2024 годом и составит 1,23 триллиона кВт.ч, рассказали в организации. "По России прогноз на 2025 год - 1 226,2 миллиарда кВт.ч, что на 3% выше 2024 года", - сообщили журналистам в СО ЕЭС.
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россия, еэс, энергопотребление в россии
Энергетика, РОССИЯ, ЕЭС, энергопотребление в России
Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году
СО ЕЭС: энергопотребление в России в 2025 г вырастет на 3%, до 1,23 трлн кВт.ч
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) прогнозирует, что энергопотребление в России в наступившем году вырастет на 3% по сравнению с 2024 годом и составит 1,23 триллиона кВт.ч, рассказали в организации.
"По России прогноз на 2025 год - 1 226,2 миллиарда кВт.ч, что на 3% выше 2024 года", - сообщили журналистам в СО ЕЭС.
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