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СМИ: Ермак получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского - 14.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Ермак получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского
СМИ: Ермак получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского - 14.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: Ермак получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в прошедшем году получал заработную плату почти вдвое большую, чем у самого Зеленского, передает украинский... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:15+0300
2025-01-14T13:15+0300
украина
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в прошедшем году получал заработную плату почти вдвое большую, чем у самого Зеленского, передает украинский телеканал "24".Согласно данным государственного управления делами, в 2024 году Зеленский получал 28 тысяч гривен (664 доллара) ежемесячно, что составляет 336 тысяч гривен (7,9 тысячи долларов) в год. При этом премий и надбавок не установлено.Годовой доход Ермака за минувший год составил 582,2 тысячи гривен (13,8 тысячи долларов), в том числе должностной оклад был установлен на уровне 121,2 тысячи гривен (2,8 тысячи долларов), сообщает телеканал.Ранее офис Зеленского сообщил, что в 2022 году он и его семья заработали свыше 98 тысяч долларов. За 2023 год доход семьи Зеленского составил свыше 316 тысяч долларов. В основном он сформировался за счет зарплаты, отчислений по аренде и продажи военных облигаций. Сообщения о коррупции на Украине, в том числе в военной сфере, звучат регулярно. Как следует из результатов опроса, опубликованного изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года свыше половины жителей страны считали коррупцию наибольшей угрозой для развития государства.
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украина, владимир зеленский, андрей ермак
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
13:15 14.01.2025
 
СМИ: Ермак получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского

"24": Ермак в 2024 году получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в прошедшем году получал заработную плату почти вдвое большую, чем у самого Зеленского, передает украинский телеканал "24".
Согласно данным государственного управления делами, в 2024 году Зеленский получал 28 тысяч гривен (664 доллара) ежемесячно, что составляет 336 тысяч гривен (7,9 тысячи долларов) в год. При этом премий и надбавок не установлено.
Годовой доход Ермака за минувший год составил 582,2 тысячи гривен (13,8 тысячи долларов), в том числе должностной оклад был установлен на уровне 121,2 тысячи гривен (2,8 тысячи долларов), сообщает телеканал.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
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13:05
Ранее офис Зеленского сообщил, что в 2022 году он и его семья заработали свыше 98 тысяч долларов. За 2023 год доход семьи Зеленского составил свыше 316 тысяч долларов. В основном он сформировался за счет зарплаты, отчислений по аренде и продажи военных облигаций.
Сообщения о коррупции на Украине, в том числе в военной сфере, звучат регулярно. Как следует из результатов опроса, опубликованного изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года свыше половины жителей страны считали коррупцию наибольшей угрозой для развития государства.
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
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