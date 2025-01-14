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СМИ: Ермак получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского
СМИ: Ермак получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского - 14.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: Ермак получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в прошедшем году получал заработную плату почти вдвое большую, чем у самого Зеленского, передает украинский... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:15+0300
2025-01-14T13:15+0300
2025-01-14T13:15+0300
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в прошедшем году получал заработную плату почти вдвое большую, чем у самого Зеленского, передает украинский телеканал "24".Согласно данным государственного управления делами, в 2024 году Зеленский получал 28 тысяч гривен (664 доллара) ежемесячно, что составляет 336 тысяч гривен (7,9 тысячи долларов) в год. При этом премий и надбавок не установлено.Годовой доход Ермака за минувший год составил 582,2 тысячи гривен (13,8 тысячи долларов), в том числе должностной оклад был установлен на уровне 121,2 тысячи гривен (2,8 тысячи долларов), сообщает телеканал.Ранее офис Зеленского сообщил, что в 2022 году он и его семья заработали свыше 98 тысяч долларов. За 2023 год доход семьи Зеленского составил свыше 316 тысяч долларов. В основном он сформировался за счет зарплаты, отчислений по аренде и продажи военных облигаций. Сообщения о коррупции на Украине, в том числе в военной сфере, звучат регулярно. Как следует из результатов опроса, опубликованного изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года свыше половины жителей страны считали коррупцию наибольшей угрозой для развития государства.
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украина, владимир зеленский, андрей ермак
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
СМИ: Ермак получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского
"24": Ермак в 2024 году получал зарплату почти вдвое большую, чем у Зеленского
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в прошедшем году получал заработную плату почти вдвое большую, чем у самого Зеленского, передает украинский телеканал "24".
Согласно данным государственного управления делами, в 2024 году Зеленский получал 28 тысяч гривен (664 доллара) ежемесячно, что составляет 336 тысяч гривен (7,9 тысячи долларов) в год. При этом премий и надбавок не установлено.
Годовой доход Ермака за минувший год составил 582,2 тысячи гривен (13,8 тысячи долларов), в том числе должностной оклад был установлен на уровне 121,2 тысячи гривен (2,8 тысячи долларов), сообщает телеканал.
На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном
Ранее офис Зеленского сообщил, что в 2022 году он и его семья заработали свыше 98 тысяч долларов. За 2023 год доход семьи Зеленского составил свыше 316 тысяч долларов. В основном он сформировался за счет зарплаты, отчислений по аренде и продажи военных облигаций.
Сообщения о коррупции на Украине, в том числе в военной сфере, звучат регулярно. Как следует из результатов опроса, опубликованного изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года свыше половины жителей страны считали коррупцию наибольшей угрозой для развития государства.