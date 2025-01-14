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Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран
Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран - 14.01.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду на присоединение к ЕС от одной до трех стран-кандидатов в течение пяти лет. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:26+0300
2025-01-14T13:26+0300
брюссель
украина
молдавия
ес
вступление в ес
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БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду на присоединение к ЕС от одной до трех стран-кандидатов в течение пяти лет. "Я считаю, что за время этого мандата Еврокомиссии (5 лет – ред.) одна, две или три страны-кандидата смогут дойти до финальной точки", - сказала она, выступая перед депутатами профильного комитета Европейского парламента. По ее словам, в ходе председательства Польши в Совете ЕС (до конца июня 2025 года) будут начаты переговоры по существу с Украиной и Молдавией. За это время могут быть открыты один-два кластера, добавила она. Решение о запуске переговоров по вступлению в ЕС этих стран было принято на саммите объединения в конце декабря 2023 года. До этого, летом 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув ряд жестких условий для формального начала переговоров . В ЕС неоднократно признавали, что это было скорее символическое решение для поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой. В целом статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. На текущий момент последней в Евросоюз вступила Хорватия в 2013 году. Процесс занял у страны десять лет.
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брюссель
украина
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брюссель, украина, молдавия, ес, вступление в ес
Брюссель, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ЕС, вступление в ЕС
13:26 14.01.2025
 
Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран

В ЕК надеются на присоединение одной, двух или трех стран к ЕС в течение 5 лет

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду на присоединение к ЕС от одной до трех стран-кандидатов в течение пяти лет.
"Я считаю, что за время этого мандата Еврокомиссии (5 лет – ред.) одна, две или три страны-кандидата смогут дойти до финальной точки", - сказала она, выступая перед депутатами профильного комитета Европейского парламента.
По ее словам, в ходе председательства Польши в Совете ЕС (до конца июня 2025 года) будут начаты переговоры по существу с Украиной и Молдавией. За это время могут быть открыты один-два кластера, добавила она.
Города мира. Ереван - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Оверчук объяснил, перед каким выбором встает Армения при вступлении в ЕС
9 января, 19:10
Решение о запуске переговоров по вступлению в ЕС этих стран было принято на саммите объединения в конце декабря 2023 года. До этого, летом 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув ряд жестких условий для формального начала переговоров . В ЕС неоднократно признавали, что это было скорее символическое решение для поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.
В целом статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года.
На текущий момент последней в Евросоюз вступила Хорватия в 2013 году. Процесс занял у страны десять лет.
 
БрюссельУКРАИНАМОЛДАВИЯЕСвступление в ЕС
 
 
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