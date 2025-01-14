https://1prime.ru/20250114/es-854183133.html

Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран

Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран - 14.01.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду на присоединение к ЕС от одной до трех стран-кандидатов в течение пяти лет. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T13:26+0300

2025-01-14T13:26+0300

2025-01-14T13:26+0300

брюссель

украина

молдавия

ес

вступление в ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду на присоединение к ЕС от одной до трех стран-кандидатов в течение пяти лет. "Я считаю, что за время этого мандата Еврокомиссии (5 лет – ред.) одна, две или три страны-кандидата смогут дойти до финальной точки", - сказала она, выступая перед депутатами профильного комитета Европейского парламента. По ее словам, в ходе председательства Польши в Совете ЕС (до конца июня 2025 года) будут начаты переговоры по существу с Украиной и Молдавией. За это время могут быть открыты один-два кластера, добавила она. Решение о запуске переговоров по вступлению в ЕС этих стран было принято на саммите объединения в конце декабря 2023 года. До этого, летом 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув ряд жестких условий для формального начала переговоров . В ЕС неоднократно признавали, что это было скорее символическое решение для поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой. В целом статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. На текущий момент последней в Евросоюз вступила Хорватия в 2013 году. Процесс занял у страны десять лет.

https://1prime.ru/20250109/armeniya-854103417.html

брюссель

украина

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брюссель, украина, молдавия, ес, вступление в ес