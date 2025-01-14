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СМИ узнали о планах ЕС запретить импорт первичного алюминия из России
СМИ узнали о планах ЕС запретить импорт первичного алюминия из России - 14.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах ЕС запретить импорт первичного алюминия из России
Еврокомиссия намерена предложить внести запрет на импорт первичного алюминия из РФ в 16-й пакет санкций по России, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T20:04+0300
2025-01-14T20:04+0300
2025-01-14T20:04+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена предложить внести запрет на импорт первичного алюминия из РФ в 16-й пакет санкций по России, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов. "Европейская комиссия намерена предложить внести запрет на импорт российского первичного алюминия в 16-й пакет своих санкций против России", - говорится в сообщении агентства. В декабре агентство Рейтер сообщало, что десять стран ЕС предложили наложить дальнейшие санкции, включая торговлю такими металлами, как алюминий, из России. Под предложением о расширении санкций подписались Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Румыния. Агентство утверждало, что новый пакет санкций ЕС предложит уже в январе, а примут примерно в феврале. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, россия, санкции против рф, алюминий
Политика, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ, алюминий
СМИ узнали о планах ЕС запретить импорт первичного алюминия из России
Reuters: ЕС хочет запретить импорт первичного алюминия из РФ в рамках санкций
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена предложить внести запрет на импорт первичного алюминия из РФ в 16-й пакет санкций по России, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов.
"Европейская комиссия намерена предложить внести запрет на импорт российского первичного алюминия в 16-й пакет своих санкций против России", - говорится в сообщении агентства.
В декабре агентство Рейтер сообщало, что десять стран ЕС предложили наложить дальнейшие санкции, включая торговлю такими металлами, как алюминий, из России. Под предложением о расширении санкций подписались Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Румыния. Агентство утверждало, что новый пакет санкций ЕС предложит уже в январе, а примут примерно в феврале.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Bloomberg узнал о срочной скупке нефти Китаем из-за антироссийских санкций