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В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией
В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией
Оппозиционная партия "Исамаа" Эстонии инициировала законопроект о закрытии границы с Россией из-за предполагаемых гибридных атак со стороны Москвы, передает... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T11:27+0300
2025-01-14T11:27+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Исамаа" Эстонии инициировала законопроект о закрытии границы с Россией из-за предполагаемых гибридных атак со стороны Москвы, передает ERR."Партия Isamaa инициировала в понедельник законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу. Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и её стран-союзниц", - сказано в заявлении.Партия считает, что закрытие границы Эстонии и России является целесообразным с точки зрения безопасности, утверждая, что правоохранительным органам и правительству предоставлены технические возможности и правовые основания для этого.Однако министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что закрытие границы не является необходимым шагом, так как не решит проблем безопасности.В декабре произошло повреждение электрического кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четырех других кабелей, связывающих Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранительные органы подозревают, что причиной повреждения кабелей стало судно под флагом Островов Кука.
https://1prime.ru/20250113/estoniya-854160676.html
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эстония, россия
Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ
В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией
В Эстонии инициировали проект о закрытии границы с РФ якобы из-за гибридных атак
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Исамаа" Эстонии инициировала законопроект о закрытии границы с Россией из-за предполагаемых гибридных атак со стороны Москвы, передает ERR.
"Партия Isamaa инициировала в понедельник законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу. Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и её стран-союзниц", - сказано в заявлении.
Партия считает, что закрытие границы Эстонии и России является целесообразным с точки зрения безопасности, утверждая, что правоохранительным органам и правительству предоставлены технические возможности и правовые основания для этого.
Однако министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что закрытие границы не является необходимым шагом, так как не решит проблем безопасности.
В декабре произошло повреждение электрического кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четырех других кабелей, связывающих Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранительные органы подозревают, что причиной повреждения кабелей стало судно под флагом Островов Кука.
Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию