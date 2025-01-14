https://1prime.ru/20250114/estoniya-854179373.html

В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией

В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией - 14.01.2025, ПРАЙМ

В Эстонии инициировали законопроект о закрытии границы с Россией

Оппозиционная партия "Исамаа" Эстонии инициировала законопроект о закрытии границы с Россией из-за предполагаемых гибридных атак со стороны Москвы, передает... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T11:27+0300

2025-01-14T11:27+0300

2025-01-14T11:27+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Исамаа" Эстонии инициировала законопроект о закрытии границы с Россией из-за предполагаемых гибридных атак со стороны Москвы, передает ERR."Партия Isamaa инициировала в понедельник законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу. Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и её стран-союзниц", - сказано в заявлении.Партия считает, что закрытие границы Эстонии и России является целесообразным с точки зрения безопасности, утверждая, что правоохранительным органам и правительству предоставлены технические возможности и правовые основания для этого.Однако министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что закрытие границы не является необходимым шагом, так как не решит проблем безопасности.В декабре произошло повреждение электрического кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четырех других кабелей, связывающих Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранительные органы подозревают, что причиной повреждения кабелей стало судно под флагом Островов Кука.

https://1prime.ru/20250113/estoniya-854160676.html

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