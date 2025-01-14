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ФАС одобрила продажу доли "Новой горной УК" - 14.01.2025, ПРАЙМ
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ФАС одобрила продажу доли "Новой горной УК"
ФАС одобрила продажу доли "Новой горной УК" - 14.01.2025, ПРАЙМ
ФАС одобрила продажу доли "Новой горной УК"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрела ходатайство и одобрила продажу почти 15,7% "Новой горной управляющей компании" ("Новой горной УК"),... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:44+0300
2025-01-14T13:44+0300
экономика
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрела ходатайство и одобрила продажу почти 15,7% "Новой горной управляющей компании" ("Новой горной УК"), сообщается на сайте ведомства. "Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение ... доли в размере 15,686% уставного капитала ООО "Новая Горная УК" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в базе решений и правовых актов регулятора после рассмотрения ходатайства, поданного 11 ноября. По данным ЕГРЮЛ, сейчас доля в "Новой горной УК" распределена между Андреем Кобяковым, Дмитрием Кровновым и Сергеем Завриевым - по 33% акций компаний соответственно. "Новая Горная УК" - компания из Кемеровской области, которая занимается добычей и переработкой угля. Это управляющая организация для шахт "Большевик" и "Антоновская", а также АО "ОФ "Антоновская", АО "ОФ "Междуреченская", АО "Междуречье", АО "Угольная компания Южная" и АО "ПВВ".
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россия, фас рф
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
13:44 14.01.2025
 
ФАС одобрила продажу доли "Новой горной УК"

ФАС одобрила продажу около 15,7% "Новой горной УК"

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрела ходатайство и одобрила продажу почти 15,7% "Новой горной управляющей компании" ("Новой горной УК"), сообщается на сайте ведомства.
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение ... доли в размере 15,686% уставного капитала ООО "Новая Горная УК" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в базе решений и правовых актов регулятора после рассмотрения ходатайства, поданного 11 ноября.
По данным ЕГРЮЛ, сейчас доля в "Новой горной УК" распределена между Андреем Кобяковым, Дмитрием Кровновым и Сергеем Завриевым - по 33% акций компаний соответственно.
"Новая Горная УК" - компания из Кемеровской области, которая занимается добычей и переработкой угля. Это управляющая организация для шахт "Большевик" и "Антоновская", а также АО "ОФ "Антоновская", АО "ОФ "Междуреченская", АО "Междуречье", АО "Угольная компания Южная" и АО "ПВВ".
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
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