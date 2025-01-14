https://1prime.ru/20250114/fsb-854175288.html

Украина планировала отравить работников российского предприятия ОПК

Украина планировала отравить работников российского предприятия ОПК - 14.01.2025, ПРАЙМ

Украина планировала отравить работников российского предприятия ОПК

Федеральная служба безопасности предотвратила спланированный украинскими спецслужбами террористический акт с применением токсичных химических веществ,... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T09:04+0300

2025-01-14T09:04+0300

2025-01-14T09:04+0300

фсб

терроризм

украина

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности предотвратила спланированный украинскими спецслужбами террористический акт с применением токсичных химических веществ, направленный на работников оборонного предприятия в Ярославской области, говорится в сообщении службы.Как отмечается, задержан гражданин России, намеревавшийся залить отраву в воздуховоды автомобилей тех, кого планировалось убить.Уточняется, что подозреваемый забрал из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами. Эти вещества вызывают ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом.По данным ФСБ, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи". Это не первая попытка запланированного украинскими спецслужбами теракта с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ сообщала о задержании агента СБУ, который совершил попытку организации массового убийства российских военнослужащих. Он пытался отравить напитки и кондитерские изделия на праздновании в Армавире (Краснодарский край) юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова.Также в 2024 году ФСБ задержала завербованных военной разведкой Украины четверых российских граждан, намеревавшихся в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим в зоне СВО. Задержанным инкриминируется причастность к подготовке терактов. В феврале 2024 года была пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО BZ. У трех задержанных изъяли разработанные в США препараты, которые применяются для создания химического оружия массового поражения. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ.

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фсб, терроризм, украина