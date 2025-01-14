https://1prime.ru/20250114/fsb-854175288.html
Украина планировала отравить работников российского предприятия ОПК
Украина планировала отравить работников российского предприятия ОПК - 14.01.2025, ПРАЙМ
Украина планировала отравить работников российского предприятия ОПК
Федеральная служба безопасности предотвратила спланированный украинскими спецслужбами террористический акт с применением токсичных химических веществ,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T09:04+0300
2025-01-14T09:04+0300
2025-01-14T09:04+0300
фсб
терроризм
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_0:53:1628:969_1920x0_80_0_0_f8dcb173013c6bfdf3c80c7678055fde.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности предотвратила спланированный украинскими спецслужбами террористический акт с применением токсичных химических веществ, направленный на работников оборонного предприятия в Ярославской области, говорится в сообщении службы.Как отмечается, задержан гражданин России, намеревавшийся залить отраву в воздуховоды автомобилей тех, кого планировалось убить.Уточняется, что подозреваемый забрал из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами. Эти вещества вызывают ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом.По данным ФСБ, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи". Это не первая попытка запланированного украинскими спецслужбами теракта с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ сообщала о задержании агента СБУ, который совершил попытку организации массового убийства российских военнослужащих. Он пытался отравить напитки и кондитерские изделия на праздновании в Армавире (Краснодарский край) юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова.Также в 2024 году ФСБ задержала завербованных военной разведкой Украины четверых российских граждан, намеревавшихся в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим в зоне СВО. Задержанным инкриминируется причастность к подготовке терактов. В феврале 2024 года была пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО BZ. У трех задержанных изъяли разработанные в США препараты, которые применяются для создания химического оружия массового поражения. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ.
https://1prime.ru/20250104/fsb-854023280.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_134:0:1495:1021_1920x0_80_0_0_abcc5f668304d9611dd87fd3764e253b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб, терроризм, украина
Украина планировала отравить работников российского предприятия ОПК
ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт с отравлением работников предприятия ОПК
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности предотвратила спланированный украинскими спецслужбами террористический акт с применением токсичных химических веществ, направленный на работников оборонного предприятия в Ярославской области, говорится в сообщении службы.
Как отмечается, задержан гражданин России, намеревавшийся залить отраву в воздуховоды автомобилей тех, кого планировалось убить.
Уточняется, что подозреваемый забрал из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами. Эти вещества вызывают ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом.
ФСБ задержала граждан России, планировавших теракт в Екатеринбурге
По данным ФСБ, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи".
Это не первая попытка запланированного украинскими спецслужбами теракта с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ сообщала о задержании агента СБУ, который совершил попытку организации массового убийства российских военнослужащих. Он пытался отравить напитки и кондитерские изделия на праздновании в Армавире (Краснодарский край) юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова.
Также в 2024 году ФСБ задержала завербованных военной разведкой Украины четверых российских граждан, намеревавшихся в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим в зоне СВО. Задержанным инкриминируется причастность к подготовке терактов.
В феврале 2024 года была пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО BZ. У трех задержанных изъяли разработанные в США препараты, которые применяются для создания химического оружия массового поражения. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ.