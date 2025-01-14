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В центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ

В центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ - 14.01.2025, ПРАЙМ

В центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ

В центре Москвы нашли тело сотрудника Федеральной службы безопасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T11:41+0300

2025-01-14T11:41+0300

2025-01-14T11:41+0300

происшествия

фсб

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В центре Москвы нашли тело сотрудника Федеральной службы безопасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно, он был убит", - сообщил собеседник. По его словам, погибший мужчина был сотрудником ФСБ.

https://1prime.ru/20231206/842482055.html

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