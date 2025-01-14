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В центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ
В центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ - 14.01.2025, ПРАЙМ
В центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ
В центре Москвы нашли тело сотрудника Федеральной службы безопасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T11:41+0300
2025-01-14T11:41+0300
2025-01-14T11:41+0300
происшествия
фсб
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В центре Москвы нашли тело сотрудника Федеральной службы безопасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно, он был убит", - сообщил собеседник. По его словам, погибший мужчина был сотрудником ФСБ.
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фсб
В центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ
В здании в центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. В центре Москвы нашли тело сотрудника Федеральной службы безопасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно, он был убит", - сообщил собеседник.
По его словам, погибший мужчина был сотрудником ФСБ.
В Подмосковье нашли тело убитого экс-депутата Верховной рады