https://1prime.ru/20250114/gaz-854158695.html

Европа обнаружила лучший способ победить российский газ

Европа обнаружила лучший способ победить российский газ - 14.01.2025, ПРАЙМ

Европа обнаружила лучший способ победить российский газ

Несмотря на то, что российского трубопроводного газа поступает в Европу все меньше (в том числе и в связи с окончанием срока действия с 1 января... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T08:00+0300

2025-01-14T08:00+0300

2025-01-14T08:00+0300

мнения аналитиков

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евгений смирнов

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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Несмотря на то, что российского трубопроводного газа поступает в Европу все меньше (в том числе и в связи с окончанием срока действия с 1 января российско-украинского транзитного контракта), сжиженный природный газ (СПГ) из нашей страны продолжает поступать в Европу в больших количествах. Более того, объемы этих поставок лишь возрастают. Это обусловлено, во-первых, дефицитом газа в Европе, который она так и не смогла преодолеть, заменив большие объемы трубопроводного газа. Во-вторых, значительным конкурентным преимуществом российского СПГ выступает его сравнительная дешевизна по сравнению с, например, с СПГ, поставляемым в Европу из США.Примечательно, что при росте объемов экспорта российского СПГ в 2024 году по сравнению с уровнями 2022 и 2023 годов совокупный импорт СПГ Европой в ушедшем году сократился, что никак не увязывается с анонсированными ЕС планами по полному отказу от российского газа к 2027 году. По некоторым независимым оценкам, за год доля российского СПГ в европейском импорте СПГ возросла с 15 % до 20 %. По поставкам СПГ в Европу Россия обогнала Катар и теперь занимает второе после США место.Интересно, что Европа последовательно вводит и санкции в отношении СПГ. Так, ограничения уже были введены в отношении проекта "Арктик СПГ-2", а в марте планируется введение запрета ЕС на перевалку российского СПГ через европейские порты. При этом парадоксально, что с запретом на перевалку в Европе российского СПГ он, скорее всего, будет оставаться в Европе, и этот запрет приведет к тому, что на европейском рынке будет все больше СПГ российского происхождения.Между тем, независимые трейдеры продолжают покупать дешевый российский СПГ, в отношении поставок которого пока нет прямых санкций, с дисконтом у российских поставщиков. Здесь следует также добавить, что российский СПГ поставляется не только по спотовым (более высоким) ценам, а также и в рамках долгосрочных контрактов, которые были заключены еще до 2022 года. Спотовые рынки более нестабильны, и ЕС, вероятно, в большей степени зависит от долгосрочных, чем от спотовых контрактовВ целом, наверно, следовало ожидать увеличения импорта российского СПГ Европой в преддверии ожидаемого прекращения транзита газа через Украину. Интересно, что страны Прибалтики, а также Германия и Великобритания прекратили прием газа российского происхождения, однако, как только СПГ регазифицируется, например, в Бельгии или Франции (в 2024 году одна лишь Франция увеличила на 80 % импорт российского СПГ, став его крупнейшим импортером в Европе). Дальше никто не отслеживает страну его происхождения, и он свободно поступает в ту же Германию.Несмотря на то, что Россия в последнее время предприняла серьезные усилия по наращиванию поставок газа в страны Азии, она вовсе не собирается отказываться от европейского рынка. До 70% российского экспортного СПГ продолжает направляться в Европу и лишь менее 30 % - в Азию, и эти цифры оставались почти неизменными и в 2022-м, и в 2023 году. Дело в том, что поставки российского СПГ на азиатские рынки связаны с более высокими эксплуатационными расходами. Да и Европе, которой очень сложно диверсифицировать поставки газа (на него она продолжает ориентироваться в энергобалансе в силу его экологичности), пока ничего не остается, кроме как наращивать импорт российского СПГ. А спрос на СПГ в Европе останется высоким, тем более что в ближайшее время в регионе ожидается введение новых мощностей по приемке СПГ и его регазификации.Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

https://1prime.ru/20250113/gaz-854150852.html

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Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, газ, европа, сша, германия, евгений смирнов