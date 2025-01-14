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Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа, заявила Вагенкнехт
Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа, заявила Вагенкнехт - 14.01.2025, ПРАЙМ
Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа, заявила Вагенкнехт
Российская сторона всегда выполняла свои обязательства по поставкам газа. Об этом в беседе на радиостанции Deutschlandfunk заявила лидер партии "Союз Сары... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T16:38+0300
2025-01-14T16:38+0300
2025-01-14T16:38+0300
энергетика
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская сторона всегда выполняла свои обязательства по поставкам газа. Об этом в беседе на радиостанции Deutschlandfunk заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт."Россия все это время продолжала поставлять газ через Украину. И Украина за год получила почти миллиард за счет транзитных пошлин. Украина сейчас перекрыла этот трубопровод, и это снова вызвало рост цен в ЕС. Россия исторически соблюдала контракты", - отметила Вагенкнехт.Вагенкнехт также упомянула, что из-за экономических санкций ЕС против России Германия вынуждена была изменить систему энергоснабжения. Она также уверена, что Германия должна снизить цены на энергоносители, модернизировать инфраструктуру и реформировать систему образования, чтобы избежать деиндустриализации.В последние годы Германия столкнулась с энергетическим кризисом из-за санкций против России и отказа от российских энергоносителей, а также параллельного вывода из эксплуатации атомных электростанций.
https://1prime.ru/20250113/gaz-854153480.html
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россия, германия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Газ
Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа, заявила Вагенкнехт
Лидер ССВ Вагенкнехт: Россия всегда соблюдала контракты по поставкам газа
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ.
Российская сторона всегда выполняла свои обязательства по поставкам газа. Об этом в беседе на радиостанции Deutschlandfunk
заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Россия все это время продолжала поставлять газ через Украину. И Украина за год получила почти миллиард за счет транзитных пошлин. Украина сейчас перекрыла этот трубопровод, и это снова вызвало рост цен в ЕС. Россия исторически соблюдала контракты", - отметила Вагенкнехт.
Вагенкнехт также упомянула, что из-за экономических санкций ЕС против России Германия вынуждена была изменить систему энергоснабжения. Она также уверена, что Германия должна снизить цены на энергоносители, модернизировать инфраструктуру и реформировать систему образования, чтобы избежать деиндустриализации.
В последние годы Германия столкнулась с энергетическим кризисом из-за санкций против России и отказа от российских энергоносителей, а также параллельного вывода из эксплуатации атомных электростанций.
Россия нарастила экспорт газа в Европу