https://1prime.ru/20250114/germaniya-854193007.html
Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус
Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус - 14.01.2025, ПРАЙМ
Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус
Германия планирует разместить ПВО Patriot в польском Жешуве до конца месяца. Об этом в ходе визита в Киев сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:38+0300
2025-01-14T17:38+0300
2025-01-14T17:38+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Германия планирует разместить ПВО Patriot в польском Жешуве до конца месяца. Об этом в ходе визита в Киев сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус."Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине", — цитирует главу оборонного ведомства Telegram-канал Страна.ua.В СМИ отмечается, что Жешуве уже размещены норвежские военные системы NASAMS и истребители F-35, поэтому Германия планирует присоединиться к союзникам для обеспечения безопасности Украины, разместив две ЗРК и 200 солдат.Писториус также подтвердил, что Министерство обороны Германии разрабатывает новый пакет военной помощи для Украины, который находится на стадии согласования с правительством.
https://1prime.ru/20250104/svo-854024574.html
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус
Писториус: Германия разместит систему Patriot в Польше у границы с Украиной
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Германия планирует разместить ПВО Patriot в польском Жешуве до конца месяца. Об этом в ходе визита в Киев сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине", — цитирует главу оборонного ведомства Telegram-канал Страна.ua
.
В СМИ отмечается, что Жешуве уже размещены норвежские военные системы NASAMS и истребители F-35, поэтому Германия планирует присоединиться к союзникам для обеспечения безопасности Украины, разместив две ЗРК и 200 солдат.
Писториус также подтвердил, что Министерство обороны Германии разрабатывает новый пакет военной помощи для Украины, который находится на стадии согласования с правительством.
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