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Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус

Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус - 14.01.2025, ПРАЙМ

Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус

Германия планирует разместить ПВО Patriot в польском Жешуве до конца месяца. Об этом в ходе визита в Киев сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T17:38+0300

2025-01-14T17:38+0300

2025-01-14T17:38+0300

политика

германия

украина

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Германия планирует разместить ПВО Patriot в польском Жешуве до конца месяца. Об этом в ходе визита в Киев сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус."Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине", — цитирует главу оборонного ведомства Telegram-канал Страна.ua.В СМИ отмечается, что Жешуве уже размещены норвежские военные системы NASAMS и истребители F-35, поэтому Германия планирует присоединиться к союзникам для обеспечения безопасности Украины, разместив две ЗРК и 200 солдат.Писториус также подтвердил, что Министерство обороны Германии разрабатывает новый пакет военной помощи для Украины, который находится на стадии согласования с правительством.

https://1prime.ru/20250104/svo-854024574.html

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германия, украина