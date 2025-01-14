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Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус
Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус - 14.01.2025, ПРАЙМ
Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус
Германия планирует разместить ПВО Patriot в польском Жешуве до конца месяца. Об этом в ходе визита в Киев сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:38+0300
2025-01-14T17:38+0300
политика
германия
украина
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Германия планирует разместить ПВО Patriot в польском Жешуве до конца месяца. Об этом в ходе визита в Киев сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус."Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине", — цитирует главу оборонного ведомства Telegram-канал Страна.ua.В СМИ отмечается, что Жешуве уже размещены норвежские военные системы NASAMS и истребители F-35, поэтому Германия планирует присоединиться к союзникам для обеспечения безопасности Украины, разместив две ЗРК и 200 солдат.Писториус также подтвердил, что Министерство обороны Германии разрабатывает новый пакет военной помощи для Украины, который находится на стадии согласования с правительством.
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германия, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
17:38 14.01.2025
 
Германия разместит систему Patriot на границе с Украиной, заявил Писториус

Писториус: Германия разместит систему Patriot в Польше у границы с Украиной

© Фото : Bundeswehr/Sebastian WilkeМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : Bundeswehr/Sebastian Wilke
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Германия планирует разместить ПВО Patriot в польском Жешуве до конца месяца. Об этом в ходе визита в Киев сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине", — цитирует главу оборонного ведомства Telegram-канал Страна.ua.
В СМИ отмечается, что Жешуве уже размещены норвежские военные системы NASAMS и истребители F-35, поэтому Германия планирует присоединиться к союзникам для обеспечения безопасности Украины, разместив две ЗРК и 200 солдат.
Писториус также подтвердил, что Министерство обороны Германии разрабатывает новый пакет военной помощи для Украины, который находится на стадии согласования с правительством.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
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