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Бельгийская Ghelamco нашла еще одного претендента на склад в России

Бельгийская Ghelamco нашла еще одного претендента на склад в России - 14.01.2025, ПРАЙМ

Бельгийская Ghelamco нашла еще одного претендента на склад в России

"Альфа-капитал" ведет переговоры с бельгийской Ghelamco о покупке складского комплекса в Московской области, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. | 14.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-14T11:34+0300

экономика

склад

московская область

ук "альфа-капитал"

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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "Альфа-капитал" ведет переговоры с бельгийской Ghelamco о покупке складского комплекса в Московской области, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.Комплекс площадью 243 тысячи квадратных метров находится в подмосковном Дмитрове. Покупатель планирует внести объект в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАльфа-банк, связанный с "Альфа-групп", является кредитором логопарка. По оценке консультантов, рыночная стоимость логопарка составляет примерно 12–15,8 миллиарда рублей.Ghelamco не ответила на уточняющий запрос о возможной сделке. Представитель "Альфа-капитала" подтвердил рассмотрение покупки, но не уточнил детали. Консалтинговая компания CORE.XP отказалась от комментариев.Ghelamco основана Полом Гейсеном в 1985 году. Компания занимается строительством логистической недвижимости в Европе. Складской комплекс в Дмитрове — единственный актив Ghelamco в России.Ghelamco выставила комплекс на продажу после начала СВО в 2022 году. Ранее покупкой интересовались Vesper, Professional Logistics Technologies, Instone Development и НТК. Среди других претендентов — "Кама капитал" и Central Properties.

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московская область

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склад, московская область, ук "альфа-капитал"