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Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей

Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей - 14.01.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей

Чертановский суд Москвы оштрафовал на 8 миллиардов рублей компанию Google за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний, сообщили РИА... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:35+0300

2025-01-14T14:35+0300

2025-01-14T14:35+0300

россия

москва

google

штраф

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Чертановский суд Москвы оштрафовал на 8 миллиардов рублей компанию Google за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора, сумма штрафов, наложенных российским судом на компанию Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.

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россия, москва, google, штраф