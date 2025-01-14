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Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей
Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей - 14.01.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей
Чертановский суд Москвы оштрафовал на 8 миллиардов рублей компанию Google за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний, сообщили РИА... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:35+0300
2025-01-14T14:35+0300
2025-01-14T14:35+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Чертановский суд Москвы оштрафовал на 8 миллиардов рублей компанию Google за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора, сумма штрафов, наложенных российским судом на компанию Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.
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РОССИЯ, МОСКВА, Google, штраф
Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей
Суд оштрафовал Google на восемь миллиардов рублей за уклонение от выплат
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Чертановский суд Москвы оштрафовал на 8 миллиардов рублей компанию Google за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявляли РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора, сумма штрафов, наложенных российским судом на компанию Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.
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