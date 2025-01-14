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При Макроне госдолг Франции вырос на 12 процентов, заявил премьер страны - 14.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250114/gosdolg-854192311.html
При Макроне госдолг Франции вырос на 12 процентов, заявил премьер страны
При Макроне госдолг Франции вырос на 12 процентов, заявил премьер страны - 14.01.2025, ПРАЙМ
При Макроне госдолг Франции вырос на 12 процентов, заявил премьер страны
Внешний долг Франции вырос на 12% с начала первого президентского срока Эммануэля Макрона в 2017 году, он никогда не был настолько высок, сообщил... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:25+0300
2025-01-14T17:25+0300
экономика
франция
госдолг
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 14 янв – ПРАЙМ. Внешний долг Франции вырос на 12% с начала первого президентского срока Эммануэля Макрона в 2017 году, он никогда не был настолько высок, сообщил премьер-министр страны Франсуа Байру. "Франция никогда не находилась настолько в долгах, как сейчас. Необходимо отдать себе отчет в сверхзадолженности нашей страны и начать снижать внешний долг. При Эммануэле Макроне он вырос на 12%, это дамоклов меч, который висит над нашей социальной моделью. Всем французам нужна стабильность", - сказал Байру во время своей политической декларации в парламенте. Трансляция ведется на официальном сайте госоргана. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине 2024 года он вырос на 72 миллиарда евро и теперь составляет рекордные 3,303 триллиона евро. Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее сообщал, что обслуживание госдолга обходится Франции в 60 миллиардов евро в год. В декабре ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии". Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать растущий госдолг Франции, из-за которого позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
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франция, госдолг, эммануэль макрон
Экономика, ФРАНЦИЯ, госдолг, Эммануэль Макрон
17:25 14.01.2025
 
При Макроне госдолг Франции вырос на 12 процентов, заявил премьер страны

Байру: при Макроне госдолг Франции вырос на 12%, он никогда не был настолько высок

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 14 янв – ПРАЙМ. Внешний долг Франции вырос на 12% с начала первого президентского срока Эммануэля Макрона в 2017 году, он никогда не был настолько высок, сообщил премьер-министр страны Франсуа Байру.
"Франция никогда не находилась настолько в долгах, как сейчас. Необходимо отдать себе отчет в сверхзадолженности нашей страны и начать снижать внешний долг. При Эммануэле Макроне он вырос на 12%, это дамоклов меч, который висит над нашей социальной моделью. Всем французам нужна стабильность", - сказал Байру во время своей политической декларации в парламенте.
Трансляция ведется на официальном сайте госоргана.
Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине 2024 года он вырос на 72 миллиарда евро и теперь составляет рекордные 3,303 триллиона евро.
Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее сообщал, что обслуживание госдолга обходится Франции в 60 миллиардов евро в год.
В декабре ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии".
Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать растущий госдолг Франции, из-за которого позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Доверие французов к Макрону упало до минимума со времен "желтых жилетов"
28 декабря 2024, 17:02
 
ЭкономикаФРАНЦИЯгосдолгЭммануэль Макрон
 
 
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