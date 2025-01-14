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Госдума приняла в первом чтении проект о продлении программы маткапитала

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении программы маткапитала - 14.01.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении программы маткапитала

Во вторник Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:20+0300

2025-01-14T14:20+0300

2025-01-14T14:20+0300

экономика

россия

госдума

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Во вторник Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.В настоящее время срок действия программы продлен до 2026 года. Согласно данным в пояснительной записке к законопроекту, в 2027-2030 годах около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал, на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство ускорить внесение необходимых законопроектов, чтобы законодательно обеспечить задачи, поставленные президентом страны.

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россия, госдума