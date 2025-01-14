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Госдума приняла в первом чтении проект о продлении программы маткапитала - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла в первом чтении проект о продлении программы маткапитала
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении программы маткапитала - 14.01.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении программы маткапитала
Во вторник Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:20+0300
2025-01-14T14:20+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Во вторник Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.В настоящее время срок действия программы продлен до 2026 года. Согласно данным в пояснительной записке к законопроекту, в 2027-2030 годах около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал, на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство ускорить внесение необходимых законопроектов, чтобы законодательно обеспечить задачи, поставленные президентом страны.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
14:20 14.01.2025
 
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении программы маткапитала

ГД приняла в I чтении проект о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Во вторник Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.
В настоящее время срок действия программы продлен до 2026 года. Согласно данным в пояснительной записке к законопроекту, в 2027-2030 годах около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал, на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство ускорить внесение необходимых законопроектов, чтобы законодательно обеспечить задачи, поставленные президентом страны.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
В Госдуме одобрили продление программы маткапитала до 2030 года
10 января, 17:04
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
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