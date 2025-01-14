Сохраняется импульс к росту

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Позитивные настроения сохраняются в начале новой недели. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,47% до 2866,11 п., индекс РТС прибавил 0,69%, повысившись до 879,08 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, прибавил символические 0,09% на фоне умеренного ослабления рубля.Газпром планирует сократить персонал центрального аппарата почти вдвое — с 4100 до 2500 человек. Это решение было инициировано из-за необходимости оптимизации структуры управления, устранения дублирующих функций и сокращения издержек, которые сейчас составляют около 50 млрд рублей в год. Сэкономленные средства предполагается направить на мотивацию оставшихся сотрудников, но в компании сомневаются, что это произойдет.Параллельно планируется автоматизация процессов учета, планирования и контроля, а также бесшовный обмен информацией между подразделениями. К 15 февраля ожидается аудит задач и структуры всех подразделений, с дальнейшим переводом сотрудников в дочерние компании, если их квалификация соответствует требованиям. Однако вакансии в управленческих подразделениях дочерних обществ практически отсутствуют, а трудоустройство в производственные отделы маловероятно.Эти меры считаются частью масштабной реорганизации управления Газпромом, необходимой для адаптации к текущей экономической ситуации. Официальный представитель компании подтвердил подлинность документа. Это определенный позитив для компании, однако мы по-прежнему с осторожностью смотрим на бумаги Газпрома, учитывая, что геополитика оказывает большее влияние на динамику его акций.Акционеры CarMoney одобрили увеличение уставного капитала путем размещения 745 млн дополнительных акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, который ранее приобрел акции компании по цене 2,5 рубля за бумагу. Допэмиссия запланирована на второй квартал 2025 года, и невыкупленные акции будут погашены. Привлеченные средства направят на рост капитала CarMoney и развитие бизнеса группы. По словам гендиректора Анны Калугиной, докапитализация усилит стратегическое партнерство с ПСБ, позволит масштабировать бизнес и расширить продуктовую линейку.Группа "МГКЛ" объявила предварительные результаты за 2024 год. Выручка компании увеличилась в 3,9 раза, достигнув 8,5 млрд рублей. Количество розничных клиентов выросло на 12%, составив более 227 тыс. человек, а портфель залоговых займов и товаров в ресейле увеличился на 73%, превысив 2 млрд рублей. Доля товаров, хранящихся более 90 дней, сократилась до 7%. Генеральный директор Алексей Лазутин отметил рекордные результаты, активное развитие ресейла, рост присутствия на рынке ломбардов и увеличение стоимости залогового имущества благодаря росту цен на золото. В первый год статуса публичной компании акционерная база выросла в четыре раза, достигнув 13 тыс. инвесторов.Сегодня мы ждем консолидации на рынке, поскольку инвесторы будут ожидать данные по инфляции, которые будут опубликованы завтра.
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Позитивные настроения сохраняются в начале новой недели. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,47% до 2866,11 п., индекс РТС прибавил 0,69%, повысившись до 879,08 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, прибавил символические 0,09% на фоне умеренного ослабления рубля.
Газпром планирует сократить персонал центрального аппарата почти вдвое — с 4100 до 2500 человек. Это решение было инициировано из-за необходимости оптимизации структуры управления, устранения дублирующих функций и сокращения издержек, которые сейчас составляют около 50 млрд рублей в год. Сэкономленные средства предполагается направить на мотивацию оставшихся сотрудников, но в компании сомневаются, что это произойдет.
Параллельно планируется автоматизация процессов учета, планирования и контроля, а также бесшовный обмен информацией между подразделениями. К 15 февраля ожидается аудит задач и структуры всех подразделений, с дальнейшим переводом сотрудников в дочерние компании, если их квалификация соответствует требованиям. Однако вакансии в управленческих подразделениях дочерних обществ практически отсутствуют, а трудоустройство в производственные отделы маловероятно.
Эти меры считаются частью масштабной реорганизации управления Газпромом, необходимой для адаптации к текущей экономической ситуации. Официальный представитель компании подтвердил подлинность документа. Это определенный позитив для компании, однако мы по-прежнему с осторожностью смотрим на бумаги Газпрома, учитывая, что геополитика оказывает большее влияние на динамику его акций.
Акционеры CarMoney одобрили увеличение уставного капитала путем размещения 745 млн дополнительных акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, который ранее приобрел акции компании по цене 2,5 рубля за бумагу. Допэмиссия запланирована на второй квартал 2025 года, и невыкупленные акции будут погашены. Привлеченные средства направят на рост капитала CarMoney и развитие бизнеса группы. По словам гендиректора Анны Калугиной, докапитализация усилит стратегическое партнерство с ПСБ, позволит масштабировать бизнес и расширить продуктовую линейку.
Группа "МГКЛ" объявила предварительные результаты за 2024 год. Выручка компании увеличилась в 3,9 раза, достигнув 8,5 млрд рублей. Количество розничных клиентов выросло на 12%, составив более 227 тыс. человек, а портфель залоговых займов и товаров в ресейле увеличился на 73%, превысив 2 млрд рублей. Доля товаров, хранящихся более 90 дней, сократилась до 7%. Генеральный директор Алексей Лазутин отметил рекордные результаты, активное развитие ресейла, рост присутствия на рынке ломбардов и увеличение стоимости залогового имущества благодаря росту цен на золото. В первый год статуса публичной компании акционерная база выросла в четыре раза, достигнув 13 тыс. инвесторов.
Сегодня мы ждем консолидации на рынке, поскольку инвесторы будут ожидать данные по инфляции, которые будут опубликованы завтра.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.