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Сохраняется импульс к росту - 14.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/impuls-854175167.html
Сохраняется импульс к росту
Сохраняется импульс к росту - 14.01.2025, ПРАЙМ
Сохраняется импульс к росту
Позитивные настроения сохраняются в начале новой недели. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,47% до 2866,11 п., индекс РТС прибавил 0,69%, повысившись... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T08:52+0300
2025-01-14T08:52+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854175167.jpg?1736833938
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Позитивные настроения сохраняются в начале новой недели. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,47% до 2866,11 п., индекс РТС прибавил 0,69%, повысившись до 879,08 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, прибавил символические 0,09% на фоне умеренного ослабления рубля.Газпром планирует сократить персонал центрального аппарата почти вдвое — с 4100 до 2500 человек. Это решение было инициировано из-за необходимости оптимизации структуры управления, устранения дублирующих функций и сокращения издержек, которые сейчас составляют около 50 млрд рублей в год. Сэкономленные средства предполагается направить на мотивацию оставшихся сотрудников, но в компании сомневаются, что это произойдет.Параллельно планируется автоматизация процессов учета, планирования и контроля, а также бесшовный обмен информацией между подразделениями. К 15 февраля ожидается аудит задач и структуры всех подразделений, с дальнейшим переводом сотрудников в дочерние компании, если их квалификация соответствует требованиям. Однако вакансии в управленческих подразделениях дочерних обществ практически отсутствуют, а трудоустройство в производственные отделы маловероятно.Эти меры считаются частью масштабной реорганизации управления Газпромом, необходимой для адаптации к текущей экономической ситуации. Официальный представитель компании подтвердил подлинность документа. Это определенный позитив для компании, однако мы по-прежнему с осторожностью смотрим на бумаги Газпрома, учитывая, что геополитика оказывает большее влияние на динамику его акций.Акционеры CarMoney одобрили увеличение уставного капитала путем размещения 745 млн дополнительных акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, который ранее приобрел акции компании по цене 2,5 рубля за бумагу. Допэмиссия запланирована на второй квартал 2025 года, и невыкупленные акции будут погашены. Привлеченные средства направят на рост капитала CarMoney и развитие бизнеса группы. По словам гендиректора Анны Калугиной, докапитализация усилит стратегическое партнерство с ПСБ, позволит масштабировать бизнес и расширить продуктовую линейку.Группа "МГКЛ" объявила предварительные результаты за 2024 год. Выручка компании увеличилась в 3,9 раза, достигнув 8,5 млрд рублей. Количество розничных клиентов выросло на 12%, составив более 227 тыс. человек, а портфель залоговых займов и товаров в ресейле увеличился на 73%, превысив 2 млрд рублей. Доля товаров, хранящихся более 90 дней, сократилась до 7%. Генеральный директор Алексей Лазутин отметил рекордные результаты, активное развитие ресейла, рост присутствия на рынке ломбардов и увеличение стоимости залогового имущества благодаря росту цен на золото. В первый год статуса публичной компании акционерная база выросла в четыре раза, достигнув 13 тыс. инвесторов.Сегодня мы ждем консолидации на рынке, поскольку инвесторы будут ожидать данные по инфляции, которые будут опубликованы завтра.
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Кирилл Климентьев
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Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:52 14.01.2025
 

Сохраняется импульс к росту

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Позитивные настроения сохраняются в начале новой недели. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,47% до 2866,11 п., индекс РТС прибавил 0,69%, повысившись до 879,08 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, прибавил символические 0,09% на фоне умеренного ослабления рубля.
Газпром планирует сократить персонал центрального аппарата почти вдвое — с 4100 до 2500 человек. Это решение было инициировано из-за необходимости оптимизации структуры управления, устранения дублирующих функций и сокращения издержек, которые сейчас составляют около 50 млрд рублей в год. Сэкономленные средства предполагается направить на мотивацию оставшихся сотрудников, но в компании сомневаются, что это произойдет.
Параллельно планируется автоматизация процессов учета, планирования и контроля, а также бесшовный обмен информацией между подразделениями. К 15 февраля ожидается аудит задач и структуры всех подразделений, с дальнейшим переводом сотрудников в дочерние компании, если их квалификация соответствует требованиям. Однако вакансии в управленческих подразделениях дочерних обществ практически отсутствуют, а трудоустройство в производственные отделы маловероятно.
Эти меры считаются частью масштабной реорганизации управления Газпромом, необходимой для адаптации к текущей экономической ситуации. Официальный представитель компании подтвердил подлинность документа. Это определенный позитив для компании, однако мы по-прежнему с осторожностью смотрим на бумаги Газпрома, учитывая, что геополитика оказывает большее влияние на динамику его акций.
Акционеры CarMoney одобрили увеличение уставного капитала путем размещения 745 млн дополнительных акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, который ранее приобрел акции компании по цене 2,5 рубля за бумагу. Допэмиссия запланирована на второй квартал 2025 года, и невыкупленные акции будут погашены. Привлеченные средства направят на рост капитала CarMoney и развитие бизнеса группы. По словам гендиректора Анны Калугиной, докапитализация усилит стратегическое партнерство с ПСБ, позволит масштабировать бизнес и расширить продуктовую линейку.
Группа "МГКЛ" объявила предварительные результаты за 2024 год. Выручка компании увеличилась в 3,9 раза, достигнув 8,5 млрд рублей. Количество розничных клиентов выросло на 12%, составив более 227 тыс. человек, а портфель залоговых займов и товаров в ресейле увеличился на 73%, превысив 2 млрд рублей. Доля товаров, хранящихся более 90 дней, сократилась до 7%. Генеральный директор Алексей Лазутин отметил рекордные результаты, активное развитие ресейла, рост присутствия на рынке ломбардов и увеличение стоимости залогового имущества благодаря росту цен на золото. В первый год статуса публичной компании акционерная база выросла в четыре раза, достигнув 13 тыс. инвесторов.
Сегодня мы ждем консолидации на рынке, поскольку инвесторы будут ожидать данные по инфляции, которые будут опубликованы завтра.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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