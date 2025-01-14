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Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ

Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ

Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ

Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг и основатель онлайн-ритейлера Amazon и... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T21:32+0300

2025-01-14T21:32+0300

2025-01-14T21:32+0300

политика

сша

дональд трамп

марк цукерберг

джефф безос

илон маск

инаугурация

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг и основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос примут участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальное лицо, участвующее в планировании мероприятия. "Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг посетят инаугурацию избранного президента Дональда Трампа в понедельник (20 января - ред.)", - пишет телеканал. Отмечается, что им выделят видные места на платформе вместе с другими известными гостями, включая кандидатов в кабинет Трампа и избранных должностных лиц. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, илон маск, инаугурация