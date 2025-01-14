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Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ
Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ
Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг и основатель онлайн-ритейлера Amazon и... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T21:32+0300
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политика
сша
дональд трамп
марк цукерберг
джефф безос
илон маск
инаугурация
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг и основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос примут участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальное лицо, участвующее в планировании мероприятия. "Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг посетят инаугурацию избранного президента Дональда Трампа в понедельник (20 января - ред.)", - пишет телеканал. Отмечается, что им выделят видные места на платформе вместе с другими известными гостями, включая кандидатов в кабинет Трампа и избранных должностных лиц. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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сша, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, илон маск, инаугурация
Политика, США, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Илон Маск, инаугурация
21:32 14.01.2025
 
Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ

NBC: бизнесмены Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа

© Фото : Official social media page of Donald TrumpДонадьд Трамп
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : Official social media page of Donald Trump
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг и основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос примут участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальное лицо, участвующее в планировании мероприятия.
"Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг посетят инаугурацию избранного президента Дональда Трампа в понедельник (20 января - ред.)", - пишет телеканал.
Отмечается, что им выделят видные места на платформе вместе с другими известными гостями, включая кандидатов в кабинет Трампа и избранных должностных лиц.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
ПолитикаСШАДональд ТрампМарк ЦукербергДжефф БезосИлон Маскинаугурация
 
 
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