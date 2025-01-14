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Компания ADV присоединилась к IT-интегратору "Первый Бит" - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Компания ADV присоединилась к IT-интегратору "Первый Бит"
Компания ADV присоединилась к IT-интегратору "Первый Бит" - 14.01.2025, ПРАЙМ
Компания ADV присоединилась к IT-интегратору "Первый Бит"
Российская компания ADV/web-engineering присоединилась к интегратору ИТ-решений "Первый Бит", сообщили в пресс-службе. | 14.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Российская компания ADV/web-engineering присоединилась к интегратору ИТ-решений "Первый Бит", сообщили в пресс-службе.Обе компании смогут таким образом упрочить положение на рынке интернет-проектов и мобильных решений и усилить свой технологический потенциал. Также это даст новые возможности для профессионального роста команд и участия в нестандартных масштабных проектах."Присоединение ADV/web-engineering к нашей компании позволит клиентам расширить спектр ИТ-услуг и воспользоваться объединенным опытом обеих компаний в создании и внедрении комплексных проектов как в сфере e-commerce, так и в других ключевых отраслях, таких как торговля, производство и банковский сектор" — прокомментировал событие Антон Долгов, руководитель компании "Первый Бит".По словам генерального директора ADV/web-engineering Алексея Персианова, сфера возможностей для обеих команд расширяется кратно. Вместе они смогут решать еще более сложные и интегральные бизнес-задачи.
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технологии, it, it-компании
Технологии, IT, IT-компании
10:00 14.01.2025
 

Компания ADV присоединилась к IT-интегратору "Первый Бит"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХакер за компьютером
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Российская компания ADV/web-engineering присоединилась к интегратору ИТ-решений "Первый Бит", сообщили в пресс-службе.
Обе компании смогут таким образом упрочить положение на рынке интернет-проектов и мобильных решений и усилить свой технологический потенциал. Также это даст новые возможности для профессионального роста команд и участия в нестандартных масштабных проектах.
"Присоединение ADV/web-engineering к нашей компании позволит клиентам расширить спектр ИТ-услуг и воспользоваться объединенным опытом обеих компаний в создании и внедрении комплексных проектов как в сфере e-commerce, так и в других ключевых отраслях, таких как торговля, производство и банковский сектор" — прокомментировал событие Антон Долгов, руководитель компании "Первый Бит".
По словам генерального директора ADV/web-engineering Алексея Персианова, сфера возможностей для обеих команд расширяется кратно. Вместе они смогут решать еще более сложные и интегральные бизнес-задачи.
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