https://1prime.ru/20250114/integrator-854163742.html
Компания ADV присоединилась к IT-интегратору "Первый Бит"
Компания ADV присоединилась к IT-интегратору "Первый Бит" - 14.01.2025, ПРАЙМ
Компания ADV присоединилась к IT-интегратору "Первый Бит"
Российская компания ADV/web-engineering присоединилась к интегратору ИТ-решений "Первый Бит", сообщили в пресс-службе. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T10:00+0300
2025-01-14T10:00+0300
2025-01-14T10:00+0300
технологии
it
it-компании
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/98/832619863_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_99e944cebee97613c8414b03a0502b2e.jpg
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Российская компания ADV/web-engineering присоединилась к интегратору ИТ-решений "Первый Бит", сообщили в пресс-службе.Обе компании смогут таким образом упрочить положение на рынке интернет-проектов и мобильных решений и усилить свой технологический потенциал. Также это даст новые возможности для профессионального роста команд и участия в нестандартных масштабных проектах."Присоединение ADV/web-engineering к нашей компании позволит клиентам расширить спектр ИТ-услуг и воспользоваться объединенным опытом обеих компаний в создании и внедрении комплексных проектов как в сфере e-commerce, так и в других ключевых отраслях, таких как торговля, производство и банковский сектор" — прокомментировал событие Антон Долгов, руководитель компании "Первый Бит".По словам генерального директора ADV/web-engineering Алексея Персианова, сфера возможностей для обеих команд расширяется кратно. Вместе они смогут решать еще более сложные и интегральные бизнес-задачи.
https://1prime.ru/20200831/831971436.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/98/832619863_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2615b86d050e0b63b143bc86db7433af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, it, it-компании
Технологии, IT, IT-компании
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Российская компания ADV/web-engineering присоединилась к интегратору ИТ-решений "Первый Бит", сообщили в пресс-службе.
Обе компании смогут таким образом упрочить положение на рынке интернет-проектов и мобильных решений и усилить свой технологический потенциал. Также это даст новые возможности для профессионального роста команд и участия в нестандартных масштабных проектах.
"Присоединение ADV/web-engineering к нашей компании позволит клиентам расширить спектр ИТ-услуг и воспользоваться объединенным опытом обеих компаний в создании и внедрении комплексных проектов как в сфере e-commerce, так и в других ключевых отраслях, таких как торговля, производство и банковский сектор" — прокомментировал событие Антон Долгов, руководитель компании "Первый Бит".
По словам генерального директора ADV/web-engineering Алексея Персианова, сфера возможностей для обеих команд расширяется кратно. Вместе они смогут решать еще более сложные и интегральные бизнес-задачи.
"Ростелеком" покупает долю в системном интеграторе в области информационной безопасности