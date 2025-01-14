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Объем выдачи ипотеки в России упал почти на 40%
Объем выдачи ипотеки в России упал почти на 40% - 14.01.2025, ПРАЙМ
Объем выдачи ипотеки в России упал почти на 40%
Объем выдачи ипотеки в России в 2024 году упал относительно 2023 года на 37% - до 4,9 триллиона рублей, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ". | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T16:41+0300
2025-01-14T16:41+0300
2025-01-14T16:41+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в 2024 году упал относительно 2023 года на 37% - до 4,9 триллиона рублей, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ". "По итогам 2024 года банки предоставили 1,3 миллиона кредитов (-36% к 2023 году) на 4,9 триллиона рублей (-37%) ‒ примерно на уровне 2022 года", - указывается в нем. По подсчетам "Дом.РФ", по льготным программам выдано 636 тысяч кредитов (-33% год к году) на 3,4 триллиона рублей (-28%). По рыночным программам банки оформили 499 тысяч кредитов (-54% год к году) на 1,4 триллиона рублей (-53%). Также банки предоставляли транши на индивидуальное жилищное строительство по ранее выданным кредитам (168 тысяч кредитов). В декабре, как добавляется в обзоре, выдача ипотеки сохранилась практически на уровне ноября. Банки предоставили 74 тысячи кредитов (+2% к ноябрю) на 291 миллиард рублей (+6%). При этом, по прогнозу "Дом.РФ", при среднем уровне ключевой ставки на уровне 20% выдача ипотеки в 2025 году сократится до 1-1,2 миллиона кредитов на 3,8-4 триллиона рублей.
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
Объем выдачи ипотеки в России упал почти на 40%
"Дом.РФ": выдача ипотеки в России в 2024 году упала на 37 процентов
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в 2024 году упал относительно 2023 года на 37% - до 4,9 триллиона рублей, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ".
"По итогам 2024 года банки предоставили 1,3 миллиона кредитов (-36% к 2023 году) на 4,9 триллиона рублей (-37%) ‒ примерно на уровне 2022 года", - указывается в нем.
По подсчетам "Дом.РФ", по льготным программам выдано 636 тысяч кредитов (-33% год к году) на 3,4 триллиона рублей (-28%). По рыночным программам банки оформили 499 тысяч кредитов (-54% год к году) на 1,4 триллиона рублей (-53%). Также банки предоставляли транши на индивидуальное жилищное строительство по ранее выданным кредитам (168 тысяч кредитов).
В декабре, как добавляется в обзоре, выдача ипотеки сохранилась практически на уровне ноября. Банки предоставили 74 тысячи кредитов (+2% к ноябрю) на 291 миллиард рублей (+6%).
При этом, по прогнозу "Дом.РФ", при среднем уровне ключевой ставки на уровне 20% выдача ипотеки в 2025 году сократится до 1-1,2 миллиона кредитов на 3,8-4 триллиона рублей.
ВТБ зафиксировал сокращение объема выдачи ипотеки в России