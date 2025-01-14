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Исследование показало, сколько россиян обновили резюме с 1 по 10 января - 14.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/issledovanie-854173686.html
Исследование показало, сколько россиян обновили резюме с 1 по 10 января
Исследование показало, сколько россиян обновили резюме с 1 по 10 января - 14.01.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян обновили резюме с 1 по 10 января
Более 1,5 миллиона россиян обновили свои резюме в период с 1 по 10 января, а медиана зарплатных ожиданий соискателей в среднем по стране в этот период составила | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T06:42+0300
2025-01-14T06:42+0300
россия
экономика
общество
москва
санкт-петербург
московская область
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона россиян обновили свои резюме в период с 1 по 10 января, а медиана зарплатных ожиданий соискателей в среднем по стране в этот период составила 79,1 тысячи рублей, говорится в исследовании HeadHunter, данные которого есть у РИА Новости. "Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме, которые были открыты или обновлены на сайте в период с 1 по 10 января 2025 года включительно. ... По данным hh.ru, с 1 по 10 января 2025 года было открыто или обновлено почти 1,5 миллиона резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в среднем по России в этот период составила 79,1 тысячи рублей", - сказано в исследовании. Чаще других о смене работы в новом году задумывались менеджеры по продажам, администраторы, руководители проектов и водители. В топ-10 специалистов, решивших начать 2025 год с поиска работы, вошли бухгалтеры, программисты и менеджеры по работе с партнерами, секретари, менеджеры по закупкам и упаковщики. Среди тех, кто обновлял резюме в первые дни года, больше всего было соискателей в возрастных категориях 35-44 лет и 25-34 лет, а также те, у кого стаж работы более 15 лет. Что касается географии, то активнее других резюме обновляли жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области, Краснодарского края, Свердловской области и Татарстана. "На рынке труда есть свои сезонные закономерности. Идеальная ситуация с точки зрения соискателя - когда вакансий много, а других кандидатов и конкуренции с ними мало. Именно это мы наблюдаем в январе. HR-отделы уже сосредоточены на подборе персонала, так как большинство компаний еще в декабре утвердили бюджет на год, подвели итоги и точно знают, кого, зачем и на какие позиции и зарплаты искать. В то же время многие соискатели еще только настраиваются на рабочие будни", - рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. Также она добавила, что низкая конкуренция помогает быстрее найти подходящее место, при этом соискателям важно не просто размещать резюме, но и самостоятельно откликаться на подходящие вакансии.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, общество , москва, санкт-петербург, московская область
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область
06:42 14.01.2025
 
Исследование показало, сколько россиян обновили резюме с 1 по 10 января

HeadHunter: более 1,5 миллиона россиян обновили свои резюме с 1 по 10 января

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона россиян обновили свои резюме в период с 1 по 10 января, а медиана зарплатных ожиданий соискателей в среднем по стране в этот период составила 79,1 тысячи рублей, говорится в исследовании HeadHunter, данные которого есть у РИА Новости.
"Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме, которые были открыты или обновлены на сайте в период с 1 по 10 января 2025 года включительно. ... По данным hh.ru, с 1 по 10 января 2025 года было открыто или обновлено почти 1,5 миллиона резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в среднем по России в этот период составила 79,1 тысячи рублей", - сказано в исследовании.
Чаще других о смене работы в новом году задумывались менеджеры по продажам, администраторы, руководители проектов и водители. В топ-10 специалистов, решивших начать 2025 год с поиска работы, вошли бухгалтеры, программисты и менеджеры по работе с партнерами, секретари, менеджеры по закупкам и упаковщики. Среди тех, кто обновлял резюме в первые дни года, больше всего было соискателей в возрастных категориях 35-44 лет и 25-34 лет, а также те, у кого стаж работы более 15 лет.
Что касается географии, то активнее других резюме обновляли жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области, Краснодарского края, Свердловской области и Татарстана.
"На рынке труда есть свои сезонные закономерности. Идеальная ситуация с точки зрения соискателя - когда вакансий много, а других кандидатов и конкуренции с ними мало. Именно это мы наблюдаем в январе. HR-отделы уже сосредоточены на подборе персонала, так как большинство компаний еще в декабре утвердили бюджет на год, подвели итоги и точно знают, кого, зачем и на какие позиции и зарплаты искать. В то же время многие соискатели еще только настраиваются на рабочие будни", - рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Также она добавила, что низкая конкуренция помогает быстрее найти подходящее место, при этом соискателям важно не просто размещать резюме, но и самостоятельно откликаться на подходящие вакансии.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосковская область
 
 
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