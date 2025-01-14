https://1prime.ru/20250114/kanal-854155179.html

Канал раздора: супостат окопался в самом подбрюшье Америки

Канал раздора: супостат окопался в самом подбрюшье Америки - 14.01.2025, ПРАЙМ

Канал раздора: супостат окопался в самом подбрюшье Америки

Заявления Вашингтона о необходимости вернуть Панамский канал продиктованы экономической целесообразностью – трафик через эту транспортную артерию чрезвычайно... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T04:04+0300

2025-01-14T04:04+0300

2025-01-14T04:04+0300

статья

панамский канал

дональд трамп

панама

китай

сша

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. Заявления Вашингтона о необходимости вернуть Панамский канал продиктованы экономической целесообразностью – трафик через эту транспортную артерию чрезвычайно важен. Но все же политического смысла в них еще больше – и это отнюдь не желание приструнить маленькую центральноамериканскую страну, считают опрошенные "Прайм" эксперты.Избранный президент США Дональд Трамп еще до официального вступления в должность заявил, что в состав его страны следует включить некоторые сопредельные территории, в частности, пообещал переименовать Мексиканский залив в "Американский". При этом он отказался исключить использование военной или экономической силы, чтобы получить контроль над нужными землями.Пока эксперты рассуждают, чего в этой идее больше – медийности и пиара или планов реальных действий, в Конгресс США внесли законопроект о приобретении Панамского канала. Документ уже получил поддержку однопартийцев Трампа. Судя по всему, эта важная транспортная артерия, связывающая Атлантический и Тихий океаны, весьма интересует республиканцев. Да и в самих США число тех, кто считает, что канал должен быть американским, растет.Чтобы разобраться в причинах этого, нужно понимать, откуда взялся Панамский канал и зачем он нужен. Это искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части, один из важнейших транспортных водных путей международного значения. Он был построен Штатами в начале ХХ века и долгие десятилетия находился под управлением Вашингтона. И лишь в 1970-е был подписан законопроект о передаче контроля над каналом Панаме.Окончательно это произошло лишь к концу ХХ века. При этом стороны заключили ряд договоренностей о соблюдении интересов США в этой судоходной артерии, которые, по мнению Трампа, сейчас беззастенчиво нарушаются. Администрация канала берет высокую плату за проход американских судов и контролируется Китаем. "Китай фактически его захватил. Китай [присутствует] по обе стороны Панамского канала. Китай управляет Панамским каналом", - заявил Трамп.Для мира и войныС прочими территориями, на которые зарится Америка, ситуация простая. Арктика становится все важнее для мировых держав. Россия, исторически владеющая огромной долей Арктики, заметно там активизировалась, и в отличие от остальных стран-претендентов, у нее для этого есть все возможности. Сейчас у России сейчас более 40 ледоколов, половина из которых – атомные. Наша страна активно реанимирует законсервированные советские военные базы и патрулирует воды региона с помощью подводных лодок. Кроме того, она пытается наладить торговые поставки по Северному морскому пути, который становится все более пригодным для судоходства из-за таяния льдов.Учитывая растущий интерес к Арктике Китая, США вполне обоснованно испытывают беспокойство по поводу безопасности, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Кроме того, на кону несметные арктические богатства и логистические возможности.С Панамским каналом ситуация другая. С одной стороны, он действительно имеет важное стратегическое значение для Штатов."Морские грузоперевозки являются наиболее дешевым способом доставки грузов. Панамский канал позволяет быстро доставить их с одного побережья США на другое. Соединяя Атлантический и Тихий океаны, он обеспечивает эффективную внешнюю торговлю. И, наконец, не стоит забывать и о национальной безопасности США. Через канал проходят военные суда, можно достаточно быстро развернуть американские военно-морские силы, о чем и упомянул Трамп, объясняя свои претензии на владение каналом", - рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.С другой стороны, Панама и вообще центральноамериканская проблематика в последнее время были достаточно далеки от США, которые предпочитали утверждать свое геополитическое превосходство в Старом Свете. Более того, какие-либо агрессивные действия в регионе пошатнули бы остатки доверия к Вашингтону. А о мирной передаче канала речи пока не идет – население и власти страны настроены к этому гораздо менее лояльно, чем те же гренландцы и даже канадцы (хотя и там градус поддержки идей Трампа вовсе не зашкаливает).Политические игры: все решается прощеМногие политологи считают, что налицо политические предпосылки: позиция Трампа - это заявка на возрождение так называемой доктрины Монро, оправдывающей вмешательство США во внутренние дела латиноамериканских стран.Именно так и восприняли его слова в Панаме. Для республики канал является основным источников доходов. Панамский президент Хосе Рауль Мулино заявил, что Панама получила канал на законных основаниях, и претензии США народ страны воспринимает как ущемление своего суверенитета, поэтому эта тема не может быть предметом переговоров."Будущий американский Президент своими громкими заявлениями последних недель по сути обозначил контуры своей внешней политики и методы, которыми он будет действовать. Это силовые методы и предъявление ультиматумов", - рассуждает Кошкин.Впрочем, в случае с Канадой и Мексикой речь, прежде всего, идет не о территориальных претензиях, а о сокращении внешнего финансирования со стороны США и значительных уступках со стороны этих стран. В случае с панамским каналом та же ситуация."Вряд ли Трампу удастся вернуть канал, полученный Панамой на законных основаниях, да он на это и не рассчитывает. Но его заявление о возвращении канала под контроль США, скорее всего, заставит Панаму пересмотреть пошлины в отношении американских судов, возможно предложить льготные тарифы, поскольку основной поток судов идет именно из США", - полагает Директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.Китайский факторИ, наконец, следует принимать во внимание китайский фактор, который может оказаться важнее как транзита, так и внешнеполитических амбиций Вашингтона в Центральной Америке. Активное сотрудничество панамских властей с Китаем, который все больше инвестирует в инфраструктуру страны, давно беспокоит Штаты. Два порта на концах канала управляются гонконгскими компаниями. А недавно президент Панамы заявил о том, что он собирается в 2025 году начать обсуждение торгового соглашения с Китаем.По мнению специалистов, Трамп своими высказываниями дал понять Панаме, что будет в случае, если появится угроза усиления влияния Китая в регионе. Если Панама все же продолжит развивать азиатский вектор, Трамп может применить экономические санкции, установить грабительские пошлины, ввести квотирование на ввоз товаров.В любом случае силовое давление США на страны региона будет усиливаться. Пекин не скрывает интереса к Латинской Америке и инвестирует в нее сотни миллиардов долларов. В частности, он построил глубоководные порты в Перу и Никарагуа, обсуждается даже создание канала, параллельного Панамскому. Причины очевидны – регион богат ресурсами, начиная от нефти и газа и заканчивая редкими металлами, это отличный рынок сбыта китайских товаров. Более того, Китай проталкивает идею создания единой латиноамериканской валюты, которая стала бы противовесом доллару. Развивается и военное сотрудничество.Все это Штаты воспринимают крайне болезненно, считая вмешательством в свою сферу влияния. А, значит, Трамп еще не раз выскажет предложение что-нибудь у кого-нибудь забрать и обратить в пользу Америки. Особенно у стран, которые слишком тесно начали дружить с Китаем или Россией.

https://1prime.ru/20250107/kanal-854068820.html

https://1prime.ru/20250111/tramp-854133517.html

https://1prime.ru/20250109/otnosheniya-854105620.html

панамский канал

панама

китай

сша

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

панамский канал, дональд трамп, панама, китай, сша, рэу им. г.в.плеханова