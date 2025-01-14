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Панамский канал останется под контролем Панамы, заявил глава ИМО

Панамский канал останется под контролем Панамы, заявил глава ИМО - 14.01.2025, ПРАЙМ

Панамский канал останется под контролем Панамы, заявил глава ИМО

Панамский канал будет оставаться под контролем Панамы и не может быть повода для серьезных обсуждений о его переходе к США, заявил в интервью агентству Франс... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T20:25+0300

2025-01-14T20:25+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Панамский канал будет оставаться под контролем Панамы и не может быть повода для серьезных обсуждений о его переходе к США, заявил в интервью агентству Франс Пресс глава Международной морской организации (ИМО), специального учреждения ООН, Арсенио Домингес. Избранный президент США Дональд Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в собственность США из-за высоких тарифов на проход через него. Он также назвал канал критически важным для американской торговли, а также для оперативного развёртывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал заявление Трампа проявлением грубого исторического невежества. По словам Домингеса, переход канала к США №не повод для серьезных обсуждений, поскольку договоры были подписаны в 1977 году. Канал перешел в руки властей Панамы и она продолжает контролировать этот жизненно важный судоходный путь и продолжит это делать". Панамский канал является искусственным водным путем на территории Панамы в Центральной Америке. Он пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывает Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

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панамский канал

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сша, панама, панамский канал, дональд трамп