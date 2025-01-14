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Банки оценили предложения ЦБ по токенизированным картам - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Банки оценили предложения ЦБ по токенизированным картам
Банки оценили предложения ЦБ по токенизированным картам - 14.01.2025, ПРАЙМ
Банки оценили предложения ЦБ по токенизированным картам
Российские банки считают эффективными предложенные ЦБ РФ меры по ужесточению требований к внесению наличных денег через банкоматы с помощью токенизированных... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:01+0300
2025-01-14T19:01+0300
банк россии
россия
токенизация безналичных рублей
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российские банки считают эффективными предложенные ЦБ РФ меры по ужесточению требований к внесению наличных денег через банкоматы с помощью токенизированных карт в целях защиты граждан от мошенников, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. На прошлой неделе комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам в целях защиты граждан от финансовых мошенников. Законопроект, в частности, содержит предложение ввести обязанность банков ограничить внесение на счет наличных средств на сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска токенизированной карты. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ, для защиты граждан от действий злоумышленников, использующих схему обмана с токенизированными картами, Банк России предлагает ужесточить требования к внесению наличных денег через банкоматы с помощью токенизированных карт. "Как правило, при мошенничестве с токенизированными картами злоумышленники убеждают потенциальную жертву создать в приложении на своем телефоне токен банковской карты посредника (дроппера) и с помощью этого токена внести деньги на карту через банкомат... ", - пояснил регулятор. Такая схема обмана позволяет злоумышленникам усыпить бдительность человека, так как он не видит информацию о получателе денег, добавили в ЦБ. ОЦЕНКА БАНКАМИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕР Руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров отметил, что схема обмана граждан с помощью использования мошенниками токенизированных карт была выявлена давно и банк успешно ей противодействует. Сценарий мошенников, как отметили в ВТБ, предусматривает короткое время взаимодействия с жертвой. "Поэтому период охлаждения, предлагаемый Центральным банком, станет эффективным инструментом для борьбы с таким способом обмана", - отметила пресс-служба кредитной организации. "Как минимум, это даст клиенту дополнительное время на понимание того, что он общается с мошенниками, а не с сотрудниками банка/Банка России/правоохранительных органов/ФСБ и т.д. и не совершит действия, на которые его побуждают мошенники, тем самым сохранит свои денежные средства", - отметили в пресс-службе банка "Новиком". Начальник управления мониторинга инцидентов департамента информационной безопасности ПСБ Игорь Добровольцев считает, что инициатива позволит обеспечить дополнительный уровень антифрода и в дополнение ко всем уже действующим нормам 161-ФЗ поможет защитить большее количество клиентов от внесения крупных сумм денег на счета мошенников. Директор информационной безопасности банка "Дом.РФ" Дмитрий Никишов отметил, что предложенный ЦБ период охлаждения будет способствовать снижению риска стать жертвой схемы. "По оценке "Почта банка", введение периода охлаждения по таким операциям позволит снизить количество случаев неправомерного использования токенизированных карт", - рассказала пресс-служба кредитной организации. В свою очередь, пресс-центр "МТС банка" добавил, что предлагаемые меры будут эффективны при условии реализации необходимых доработок со стороны всех участников финансового рынка. "В частности, банкам потребуется оптимизировать свои правила и работу с клиентами с учетом новых данных", – уточнили там. Руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева отмечает, что схема "не настолько линейна и проста", чтобы быть массовой. "Преждевременно заявлять о повсеместной массовой угрозе, особенно с учётом инициативы Банка России", - добавила она. В свою очередь, в целях борьбы с мошенниками весной 2025 года НСПК предоставит банкам возможность использовать новый опциональный сервис. "По запросу банка НСПК сможет отклонять запросы по операциям с использованием приложения Mir Pay, в случае если срок жизни сформированного токена был менее двух дней. Подключение банков к сервису начнется с момента старта его работы", - сказала пресс-служба НСПК.
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4.7
96
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россия, токенизация безналичных рублей
Банк России, РОССИЯ, токенизация безналичных рублей
19:01 14.01.2025
 
Банки оценили предложения ЦБ по токенизированным картам

РИА Новости: банки считают идеи ЦБ по токенизированным картам эффективными

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российские банки считают эффективными предложенные ЦБ РФ меры по ужесточению требований к внесению наличных денег через банкоматы с помощью токенизированных карт в целях защиты граждан от мошенников, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
На прошлой неделе комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам в целях защиты граждан от финансовых мошенников. Законопроект, в частности, содержит предложение ввести обязанность банков ограничить внесение на счет наличных средств на сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска токенизированной карты.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ, для защиты граждан от действий злоумышленников, использующих схему обмана с токенизированными картами, Банк России предлагает ужесточить требования к внесению наличных денег через банкоматы с помощью токенизированных карт.
"Как правило, при мошенничестве с токенизированными картами злоумышленники убеждают потенциальную жертву создать в приложении на своем телефоне токен банковской карты посредника (дроппера) и с помощью этого токена внести деньги на карту через банкомат... ", - пояснил регулятор. Такая схема обмана позволяет злоумышленникам усыпить бдительность человека, так как он не видит информацию о получателе денег, добавили в ЦБ.

ОЦЕНКА БАНКАМИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕР

Руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров отметил, что схема обмана граждан с помощью использования мошенниками токенизированных карт была выявлена давно и банк успешно ей противодействует.
Сценарий мошенников, как отметили в ВТБ, предусматривает короткое время взаимодействия с жертвой. "Поэтому период охлаждения, предлагаемый Центральным банком, станет эффективным инструментом для борьбы с таким способом обмана", - отметила пресс-служба кредитной организации.
"Как минимум, это даст клиенту дополнительное время на понимание того, что он общается с мошенниками, а не с сотрудниками банка/Банка России/правоохранительных органов/ФСБ и т.д. и не совершит действия, на которые его побуждают мошенники, тем самым сохранит свои денежные средства", - отметили в пресс-службе банка "Новиком".
Начальник управления мониторинга инцидентов департамента информационной безопасности ПСБ Игорь Добровольцев считает, что инициатива позволит обеспечить дополнительный уровень антифрода и в дополнение ко всем уже действующим нормам 161-ФЗ поможет защитить большее количество клиентов от внесения крупных сумм денег на счета мошенников.
Директор информационной безопасности банка "Дом.РФ" Дмитрий Никишов отметил, что предложенный ЦБ период охлаждения будет способствовать снижению риска стать жертвой схемы.
"По оценке "Почта банка", введение периода охлаждения по таким операциям позволит снизить количество случаев неправомерного использования токенизированных карт", - рассказала пресс-служба кредитной организации.
В свою очередь, пресс-центр "МТС банка" добавил, что предлагаемые меры будут эффективны при условии реализации необходимых доработок со стороны всех участников финансового рынка. "В частности, банкам потребуется оптимизировать свои правила и работу с клиентами с учетом новых данных", – уточнили там.
Руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева отмечает, что схема "не настолько линейна и проста", чтобы быть массовой. "Преждевременно заявлять о повсеместной массовой угрозе, особенно с учётом инициативы Банка России", - добавила она.
В свою очередь, в целях борьбы с мошенниками весной 2025 года НСПК предоставит банкам возможность использовать новый опциональный сервис. "По запросу банка НСПК сможет отклонять запросы по операциям с использованием приложения Mir Pay, в случае если срок жизни сформированного токена был менее двух дней. Подключение банков к сервису начнется с момента старта его работы", - сказала пресс-служба НСПК.
 
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