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Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт - 14.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250114/kazakhstan-854189958.html
Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт
Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт - 14.01.2025, ПРАЙМ
Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт
Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:57+0300
2025-01-14T16:08+0300
экономика
казахстан
банковские карты
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АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР). "Установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев", - сказано в заявлении регулятора.Согласно данным финансового регулятора, подобные меры вводятся для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов. Ко всему прочему, ведомство сократило количество карт, разрешенных для оформления одним клиентом.Также отмечается, что банки теперь обязаны проверять сведения о бенефициарах компаний, в том числе с помощью официальных документов и данных в открытых источниках.
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казахстан, банковские карты
Экономика, КАЗАХСТАН, банковские карты
15:57 14.01.2025 (обновлено: 16:08 14.01.2025)
 
Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт

Власти Казахстана ограничили срок действия банковских карт для нерезидентов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР).
"Установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев", - сказано в заявлении регулятора.
Согласно данным финансового регулятора, подобные меры вводятся для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов. Ко всему прочему, ведомство сократило количество карт, разрешенных для оформления одним клиентом.
Также отмечается, что банки теперь обязаны проверять сведения о бенефициарах компаний, в том числе с помощью официальных документов и данных в открытых источниках.
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