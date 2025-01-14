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Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт

Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт - 14.01.2025, ПРАЙМ

Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт

Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:57+0300

2025-01-14T15:57+0300

2025-01-14T16:08+0300

экономика

казахстан

банковские карты

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АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили одним годом. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР). "Установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев", - сказано в заявлении регулятора.Согласно данным финансового регулятора, подобные меры вводятся для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов. Ко всему прочему, ведомство сократило количество карт, разрешенных для оформления одним клиентом.Также отмечается, что банки теперь обязаны проверять сведения о бенефициарах компаний, в том числе с помощью официальных документов и данных в открытых источниках.

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казахстан, банковские карты