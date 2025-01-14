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Хуснуллин призвал построить железную дорогу между Крымом и новыми регионами - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Хуснуллин призвал построить железную дорогу между Крымом и новыми регионами
Хуснуллин призвал построить железную дорогу между Крымом и новыми регионами - 14.01.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин призвал построить железную дорогу между Крымом и новыми регионами
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым | 14.01.2025, ПРАЙМ
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россия
крым
марат хуснуллин
владимир путин
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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы. С такой просьбой во вторник он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя. Как подчеркнул Хуснуллин, есть перспективы "в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова с центральной частью России через новые регионы". "Я прошу вашего поручения проработать возможность реализации такого проекта, чтобы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров сегодня с другими регионами Российской Федерации. Сегодня уже активно этим коридором пользуются", - обратился Хуснуллин к президенту РФ. По его словам, с этой точки зрения важно развивать и портовую инфраструктуру.
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россия, крым, марат хуснуллин, владимир путин, новые регионы рф
РОССИЯ, КРЫМ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, новые регионы РФ
20:13 14.01.2025
 
Хуснуллин призвал построить железную дорогу между Крымом и новыми регионами

Хуснуллин попросил Путина о ж/д сообщении между Крымом и новыми регионами

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы.
С такой просьбой во вторник он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя.
Как подчеркнул Хуснуллин, есть перспективы "в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова с центральной частью России через новые регионы".
"Я прошу вашего поручения проработать возможность реализации такого проекта, чтобы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров сегодня с другими регионами Российской Федерации. Сегодня уже активно этим коридором пользуются", - обратился Хуснуллин к президенту РФ.
По его словам, с этой точки зрения важно развивать и портовую инфраструктуру.
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Путин назвал режим свободной экономической зоны в Крыму эффективным
19:39
 
РОССИЯКРЫММарат ХуснуллинВладимир Путинновые регионы РФ
 
 
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