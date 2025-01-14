https://1prime.ru/20250114/khusnullin-854198325.html

Хуснуллин призвал построить железную дорогу между Крымом и новыми регионами

Хуснуллин призвал построить железную дорогу между Крымом и новыми регионами - 14.01.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин призвал построить железную дорогу между Крымом и новыми регионами

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T20:13+0300

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россия

крым

марат хуснуллин

владимир путин

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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы. С такой просьбой во вторник он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя. Как подчеркнул Хуснуллин, есть перспективы "в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова с центральной частью России через новые регионы". "Я прошу вашего поручения проработать возможность реализации такого проекта, чтобы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров сегодня с другими регионами Российской Федерации. Сегодня уже активно этим коридором пользуются", - обратился Хуснуллин к президенту РФ. По его словам, с этой точки зрения важно развивать и портовую инфраструктуру.

https://1prime.ru/20250114/putin-854197262.html

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россия, крым, марат хуснуллин, владимир путин, новые регионы рф