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Китай в восемь раз сократил экспорт гражданских беспилотников в США

Китай в восемь раз сократил экспорт гражданских беспилотников в США - 14.01.2025, ПРАЙМ

Китай в восемь раз сократил экспорт гражданских беспилотников в США

Китай в ноябре прошлого года в восемь раз сократил экспорт гражданских беспилотников в США по сравнению с этим же месяцем годом ранее, подсчитало РИА Новости по | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T04:15+0300

2025-01-14T04:15+0300

2025-01-14T04:15+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Китай в ноябре прошлого года в восемь раз сократил экспорт гражданских беспилотников в США по сравнению с этим же месяцем годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской таможенной службы. Объемы экспорта Поднебесной беспилотных летательных аппаратов в Штаты упали в ноябре ушедшего года в восемь раз по сравнению с ноябрем 2023 года и вдвое по сравнению с октябрем 2024 года - до 2,9 миллиона долларов. Это стало минимальным ноябрьским объемом покупок с 2022 года, когда американцы начали покупать этот товар у Китая. Суммарные объемы поставок за одиннадцать месяцев также уменьшились: за январь-ноябрь 2024 года они составили 84,2 миллиона долларов, что в 2,4 раза меньше по сравнению с 205 миллионами годом ранее. Больше всего за предпоследний месяц года США купили в Китае гражданских беспилотников со взлетной массой от 250 граммов до 7 килограммов (1,4 миллиона долларов) и со взлетной массой от 25 до 150 килограммов (на 1 миллион). По итогам ноября Китай стал вторым поставщиком БПЛА в США. Кроме Поднебесной, американцы больше всего закупали их во Вьетнаме (10,8 миллиона долларов), Южной Корее (1,9 миллиона), Малайзии (1,6 миллиона) и Швейцарии (1,2 миллиона). При этом импорт дронов сократился не только из Китая (на 19,4 миллиона долларов), но и из Малайзии (-40,9 миллиона), Канады (-1,3 миллиона) и в небольших объемах из ряда других экономик. Наращивания покупок во Вьетнаме (+8,2 миллиона), Южной Корее (+1,8 миллиона) и других странах не хватило для сокращения разницы, поэтому общие объемы импорта за ноябрь упали в 3,4 раза.

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мировая экономика, китай, сша, вьетнам