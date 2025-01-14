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Патрушев ожидает обострения разногласий США с Китаем при Трампе - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Патрушев ожидает обострения разногласий США с Китаем при Трампе
Патрушев ожидает обострения разногласий США с Китаем при Трампе - 14.01.2025, ПРАЙМ
Патрушев ожидает обострения разногласий США с Китаем при Трампе
Разногласия между Вашингтоном и Пекином при президенте США Дональде Трампе обострятся. Американцы будут их раздувать, в том числе искусственно. Об этом заявил в | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:24+0300
2025-01-14T15:24+0300
политика
сша
китай
россия
дональд трамп
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Разногласия между Вашингтоном и Пекином при президенте США Дональде Трампе обострятся. Американцы будут их раздувать, в том числе искусственно. Об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. Он также отметил, что особое стратегическое сотрудничество Москвы и Пекина сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США.По его словам, для России Китай был и остается важнейшим партнером, "с которым нас связывают отношения особо привилегированного стратегического сотрудничества". "Эти отношения не подвержены конъюнктуре, они сохраняются вне зависимости от того, кто занимает Овальный кабинет (в США — ред.)", — почеркнул он.
https://1prime.ru/20250114/shtaiy-854187654.html
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сша, китай, россия, дональд трамп, николай патрушев
Политика, США, КИТАЙ, РОССИЯ, Дональд Трамп, Николай Патрушев
15:24 14.01.2025
 
Патрушев ожидает обострения разногласий США с Китаем при Трампе

Патрушев: разногласия Вашингтона и Пекина при Трампе обострятся, США их раздуют

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Разногласия между Вашингтоном и Пекином при президенте США Дональде Трампе обострятся. Американцы будут их раздувать, в том числе искусственно. Об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
Он также отметил, что особое стратегическое сотрудничество Москвы и Пекина сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США.
По его словам, для России Китай был и остается важнейшим партнером, "с которым нас связывают отношения особо привилегированного стратегического сотрудничества".
"Эти отношения не подвержены конъюнктуре, они сохраняются вне зависимости от того, кто занимает Овальный кабинет (в США — ред.)", — почеркнул он.
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ПолитикаСШАКИТАЙРОССИЯДональд ТрампНиколай Патрушев
 
 
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