https://1prime.ru/20250114/konsultatsii-854181344.html

Москва запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций

Москва запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций - 14.01.2025, ПРАЙМ

Москва запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций

Российская сторона запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США вывести российский капитал из сербской нефтяной промышленности (NIS). Об... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:31+0300

2025-01-14T12:31+0300

2025-01-14T12:31+0300

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консультации

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская сторона запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США вывести российский капитал из сербской нефтяной промышленности (NIS). Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время", - отметил глава внешнеполитического ведомства России в рамках пресс-конференции.Санкции США против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода России из NIS."Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также маркетингом нефтепродуктов. В NIS работает более 10 тысяч человек, и ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9 %. Крупнейшими акционерами компании являются "Газпром нефть", "Газпром" и Сербия.

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россия, сербия, консультации