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Москва запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций
Москва запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций - 14.01.2025, ПРАЙМ
Москва запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций
Российская сторона запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США вывести российский капитал из сербской нефтяной промышленности (NIS). Об... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:31+0300
2025-01-14T12:31+0300
2025-01-14T12:31+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская сторона запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США вывести российский капитал из сербской нефтяной промышленности (NIS). Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время", - отметил глава внешнеполитического ведомства России в рамках пресс-конференции.Санкции США против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода России из NIS."Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также маркетингом нефтепродуктов. В NIS работает более 10 тысяч человек, и ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9 %. Крупнейшими акционерами компании являются "Газпром нефть", "Газпром" и Сербия.
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россия, сербия, консультации
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, консультации
Москва запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций
Россия запросила консультации из-за санкций против "Нефтяной индустрии Сербии"
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская сторона запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США вывести российский капитал из сербской нефтяной промышленности (NIS). Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время", - отметил глава внешнеполитического ведомства России в рамках пресс-конференции.
Санкции США против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода России из NIS.
"Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также маркетингом нефтепродуктов. В NIS работает более 10 тысяч человек, и ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9 %. Крупнейшими акционерами компании являются "Газпром нефть", "Газпром" и Сербия.
Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии