https://1prime.ru/20250114/krokus-854197943.html

По делу о теракте в "Крокусе" обвинили 27 человек, сообщил Бастрыкин

По делу о теракте в "Крокусе" обвинили 27 человек, сообщил Бастрыкин - 14.01.2025, ПРАЙМ

По делу о теракте в "Крокусе" обвинили 27 человек, сообщил Бастрыкин

Следственный комитет РФ обвинил 27 человек по делу о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, при котором погибли 146 человек. Об этом заявил интервью... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T20:01+0300

2025-01-14T20:01+0300

2025-01-14T20:53+0300

происшествия

россия

ск рф

александр бастрыкин

крокус сити холл

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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Следственный комитет РФ обвинил 27 человек по делу о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, при котором погибли 146 человек. Об этом заявил интервью "Российской газете" председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, данный теракт стал самым тяжелым и трагическим происшествием прошлого года. Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов, добавил он.Глава СК РФ отметил, что следователи продолжают устанавливать возможных сообщников боевиков, устроивших теракт.Бастрыкин также сообщил, что СК РФ выявил финансовые связи через единые центры сбора денег между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокус сити холле".В красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.

https://1prime.ru/20250102/terakt-854001559.html

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россия, ск рф, александр бастрыкин, крокус сити холл