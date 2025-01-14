https://1prime.ru/20250114/krym-854196565.html

Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе

Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе - 14.01.2025, ПРАЙМ

Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе

В течение десяти лет в Крыму и Севастополе кратно увеличились объемы регионального ВВП и динамично росли темпы инвестирования, заявил в рамках совещания по... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T19:25+0300

2025-01-14T19:25+0300

2025-01-14T19:25+0300

экономика

россия

владимир путин

крым

севастополь

ввп

https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:96:3221:1908_1920x0_80_0_0_0b9ef7302d55e89c661973d24b632f33.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. В течение десяти лет в Крыму и Севастополе кратно увеличились объемы регионального ВВП и динамично росли темпы инвестирования, заявил в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.По его словам, за 10 лет, с 2014 по 2023 год, в регионе кратно выросли объемы валового регионального продукта, в Крыму в 3,7 раза, а в Севастополе — в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития, добавил он.Глава государства отметил, что туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется. Так, с 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь около двух миллионов туристов.Путин сообщил, что ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя."Важно и то, что существенно увеличились и собственный доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом, в Республике Крым - в 5 раз, а в Севастополе - в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", — сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны.

https://1prime.ru/20250112/tramp-854142059.html

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, крым, севастополь, ввп