Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/krym-854196565.html
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе - 14.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
В течение десяти лет в Крыму и Севастополе кратно увеличились объемы регионального ВВП и динамично росли темпы инвестирования, заявил в рамках совещания по... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:25+0300
2025-01-14T19:25+0300
экономика
россия
владимир путин
крым
севастополь
ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:96:3221:1908_1920x0_80_0_0_0b9ef7302d55e89c661973d24b632f33.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. В течение десяти лет в Крыму и Севастополе кратно увеличились объемы регионального ВВП и динамично росли темпы инвестирования, заявил в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.По его словам, за 10 лет, с 2014 по 2023 год, в регионе кратно выросли объемы валового регионального продукта, в Крыму в 3,7 раза, а в Севастополе — в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития, добавил он.Глава государства отметил, что туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется. Так, с 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь около двух миллионов туристов.Путин сообщил, что ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя."Важно и то, что существенно увеличились и собственный доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом, в Республике Крым - в 5 раз, а в Севастополе - в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", — сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны.
https://1prime.ru/20250112/tramp-854142059.html
крым
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_39a39e941e36c0401e24eaa0a9bdce85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, крым, севастополь, ввп
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, ВВП
19:25 14.01.2025
 
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе

Путин: за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. В течение десяти лет в Крыму и Севастополе кратно увеличились объемы регионального ВВП и динамично росли темпы инвестирования, заявил в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.
По его словам, за 10 лет, с 2014 по 2023 год, в регионе кратно выросли объемы валового регионального продукта, в Крыму в 3,7 раза, а в Севастополе — в 8,7 раза.
Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития, добавил он.
Глава государства отметил, что туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется. Так, с 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь около двух миллионов туристов.
Путин сообщил, что ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя.
"Важно и то, что существенно увеличились и собственный доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом, в Республике Крым - в 5 раз, а в Севастополе - в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны.
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
В Крыму надеются, что администрация Трампа признает статус полуострова
12 января, 13:47
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинКРЫМСЕВАСТОПОЛЬВВП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала