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Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе - 14.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
В течение десяти лет в Крыму и Севастополе кратно увеличились объемы регионального ВВП и динамично росли темпы инвестирования, заявил в рамках совещания по... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:25+0300
2025-01-14T19:25+0300
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. В течение десяти лет в Крыму и Севастополе кратно увеличились объемы регионального ВВП и динамично росли темпы инвестирования, заявил в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.По его словам, за 10 лет, с 2014 по 2023 год, в регионе кратно выросли объемы валового регионального продукта, в Крыму в 3,7 раза, а в Севастополе — в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития, добавил он.Глава государства отметил, что туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется. Так, с 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь около двух миллионов туристов.Путин сообщил, что ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя."Важно и то, что существенно увеличились и собственный доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом, в Республике Крым - в 5 раз, а в Севастополе - в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", — сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны.
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россия, владимир путин, крым, севастополь, ввп
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, ВВП
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
Путин: за 10 лет в Крыму и Севастополе кратно выросли объемы регионального ВВП
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - ПРАЙМ. В течение десяти лет в Крыму и Севастополе кратно увеличились объемы регионального ВВП и динамично росли темпы инвестирования, заявил в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин.
По его словам, за 10 лет, с 2014 по 2023 год, в регионе кратно выросли объемы валового регионального продукта, в Крыму в 3,7 раза, а в Севастополе — в 8,7 раза.
Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития, добавил он.
Глава государства отметил, что туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется. Так, с 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь около двух миллионов туристов.
Путин сообщил, что ожидается дальнейший рост собственных доходов Крыма и Севастополя.
"Важно и то, что существенно увеличились и собственный доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом, в Республике Крым - в 5 раз, а в Севастополе - в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны, причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов", — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны.
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